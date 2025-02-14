Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали самые большие темпы роста продаж ОСАГО в России - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250214/eksperty-854917891.html
Эксперты назвали самые большие темпы роста продаж ОСАГО в России
Эксперты назвали самые большие темпы роста продаж ОСАГО в России - 14.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали самые большие темпы роста продаж ОСАГО в России
Самые большие темпы роста продаж полисов ОСАГО в России в прошлом году фиксировались среди владельцев китайских автомобилей, сообщили РИА Новости эксперты... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T02:50+0300
2025-02-14T02:50+0300
бизнес
россия
москва
honda
toyota
haval
toyota camry
lada vision 4x4
lada x-cross 5
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854917891.jpg?1739490627
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самые большие темпы роста продаж полисов ОСАГО в России в прошлом году фиксировались среди владельцев китайских автомобилей, сообщили РИА Новости эксперты маркетплейса "Финуслуги", входящего в группу Московской биржи. "Автомобили китайского производства в 2024 году стали лидерами по темпам роста количества проданных полисов ОСАГО, обогнав все другие марки. По расчетам на основе количества проданных полисов ОСАГО через маркетплейс "Финуслуги" автомобили марки Omoda вышли в лидеры по темпам роста среди всех других марок автомобилей (рост в восемь раз относительно 2023 года). На втором месте расположилась марка Exeed (рост в 4,3 раза), на третьем – Changan (рост в 3,4 раза)", - рассказали эксперты. Также по их данным, в топ-5 вошла Haval (рост в 2,4 раза), в десятке из китайских брендов оказалась Geely (рост в 1,7 раза). Остальные места в топ-10 заняли марки японских производителей: Yamaha (продажи ОСАГО по ним выросли в 3,2 раза), Daihatsu (рост в 2,4 раза), Honda (в 1,8 раза), Toyota (в 1,7 раза), Subaru (в 1,6 раза). "Несмотря на то, что по темпам роста числа полисов марки китайских автомобилей заняли лидирующие позиции, они не вошли в топ-10 по абсолютному объему продаж ОСАГО через маркетплейс "Финуслуги". Так, в топ-10 по итогам 2024 года вошли Lada, Toyota, Hyundai, KIA, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Honda и Ford", - выяснили эксперты.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, honda, toyota, haval, toyota camry, lada vision 4x4, lada x-cross 5
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Honda, Toyota, Haval, Toyota Camry, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5
02:50 14.02.2025
 
Эксперты назвали самые большие темпы роста продаж ОСАГО в России

"Финуслуги": китайские автомобили стали лидерами по росту продаж ОСАГО в России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самые большие темпы роста продаж полисов ОСАГО в России в прошлом году фиксировались среди владельцев китайских автомобилей, сообщили РИА Новости эксперты маркетплейса "Финуслуги", входящего в группу Московской биржи.
"Автомобили китайского производства в 2024 году стали лидерами по темпам роста количества проданных полисов ОСАГО, обогнав все другие марки. По расчетам на основе количества проданных полисов ОСАГО через маркетплейс "Финуслуги" автомобили марки Omoda вышли в лидеры по темпам роста среди всех других марок автомобилей (рост в восемь раз относительно 2023 года). На втором месте расположилась марка Exeed (рост в 4,3 раза), на третьем – Changan (рост в 3,4 раза)", - рассказали эксперты.
Также по их данным, в топ-5 вошла Haval (рост в 2,4 раза), в десятке из китайских брендов оказалась Geely (рост в 1,7 раза). Остальные места в топ-10 заняли марки японских производителей: Yamaha (продажи ОСАГО по ним выросли в 3,2 раза), Daihatsu (рост в 2,4 раза), Honda (в 1,8 раза), Toyota (в 1,7 раза), Subaru (в 1,6 раза).
"Несмотря на то, что по темпам роста числа полисов марки китайских автомобилей заняли лидирующие позиции, они не вошли в топ-10 по абсолютному объему продаж ОСАГО через маркетплейс "Финуслуги". Так, в топ-10 по итогам 2024 года вошли Lada, Toyota, Hyundai, KIA, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Honda и Ford", - выяснили эксперты.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАHondaToyotaHavalToyota CamryLada Vision 4x4Lada X-Cross 5
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала