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Эксперты назвали самые большие темпы роста продаж ОСАГО в России

Эксперты назвали самые большие темпы роста продаж ОСАГО в России - 14.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали самые большие темпы роста продаж ОСАГО в России

Самые большие темпы роста продаж полисов ОСАГО в России в прошлом году фиксировались среди владельцев китайских автомобилей, сообщили РИА Новости эксперты... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T02:50+0300

2025-02-14T02:50+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самые большие темпы роста продаж полисов ОСАГО в России в прошлом году фиксировались среди владельцев китайских автомобилей, сообщили РИА Новости эксперты маркетплейса "Финуслуги", входящего в группу Московской биржи. "Автомобили китайского производства в 2024 году стали лидерами по темпам роста количества проданных полисов ОСАГО, обогнав все другие марки. По расчетам на основе количества проданных полисов ОСАГО через маркетплейс "Финуслуги" автомобили марки Omoda вышли в лидеры по темпам роста среди всех других марок автомобилей (рост в восемь раз относительно 2023 года). На втором месте расположилась марка Exeed (рост в 4,3 раза), на третьем – Changan (рост в 3,4 раза)", - рассказали эксперты. Также по их данным, в топ-5 вошла Haval (рост в 2,4 раза), в десятке из китайских брендов оказалась Geely (рост в 1,7 раза). Остальные места в топ-10 заняли марки японских производителей: Yamaha (продажи ОСАГО по ним выросли в 3,2 раза), Daihatsu (рост в 2,4 раза), Honda (в 1,8 раза), Toyota (в 1,7 раза), Subaru (в 1,6 раза). "Несмотря на то, что по темпам роста числа полисов марки китайских автомобилей заняли лидирующие позиции, они не вошли в топ-10 по абсолютному объему продаж ОСАГО через маркетплейс "Финуслуги". Так, в топ-10 по итогам 2024 года вошли Lada, Toyota, Hyundai, KIA, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Honda и Ford", - выяснили эксперты.

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