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Эксперты выяснили, для чего россияне используют Telegram и WhatsApp
Эксперты выяснили, для чего россияне используют Telegram и WhatsApp - 14.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, для чего россияне используют Telegram и WhatsApp
Большинство россиян используют Telegram для получения информации и новостей, а WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская) – для... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T05:45+0300
2025-02-14T05:45+0300
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технологии
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян используют Telegram для получения информации и новостей, а WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская) – для общения с семьей и друзьями, при этом для рабочих коммуникаций популярны оба мессенджера, выяснили для РИА Новости специалисты аналитического агентства Spektr.
"WhatsApp является главным мессенджером для общения с друзьями и семьей (82%), а также для групповых чатов (81%). Однако около половины пользователей также выбирают Telegram для этих целей (50% и 45% соответственно). Когда дело касается новостей и информации, на первое место выходит Telegram - его используют 81% россиян. Для рабочих коммуникаций с коллегами или клиентами популярны как WhatsApp (69%), так и Telegram (48%)", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,5 тысячи человек по всей России.
Отмечается, что пользователи все чаще предпочитают использовать мессенджеры для общения, чем сотовую связь. Большинство тарифов мобильных операторов включает неограниченный доступ к мессенджерам, тогда как количество доступных минут в месяц часто ограничено.
Так, среди главных факторов в пользу мессенджеров для совершения звонков пользователи называют удобство и возможность общаться с друзьями и знакомыми, причем женщины отмечают этот фактор чаще, чем мужчины. Второй причиной является возможность не тратить пакет минут сотовой связи. А третьей - возможность совершать международные звонки без доплат.
Аналитики выяснили также, что наибольшая готовность перейти к другому оператору из-за качества интернета наблюдается среди пользователей 18-34 лет. При этом каждый второй россиянин не заметил изменений в качестве звонков через мессенджеры за последний год. Абоненты в возрасте от 25 до 54 лет ориентируются на другие параметры: стоимость, удобство мобильного приложения и покрытие сети. Качество связи в мессенджерах не оказывает значительного влияния на их лояльность.
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технологии, россия, общество , москва, рф, telegram, whatsapp, meta
Технологии, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Telegram, WhatsApp, Meta
Эксперты выяснили, для чего россияне используют Telegram и WhatsApp
Spektr: большинство россиян используют Telegram для получения информации и новостей
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян используют Telegram для получения информации и новостей, а WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская) – для общения с семьей и друзьями, при этом для рабочих коммуникаций популярны оба мессенджера, выяснили для РИА Новости специалисты аналитического агентства Spektr.
"WhatsApp является главным мессенджером для общения с друзьями и семьей (82%), а также для групповых чатов (81%). Однако около половины пользователей также выбирают Telegram для этих целей (50% и 45% соответственно). Когда дело касается новостей и информации, на первое место выходит Telegram - его используют 81% россиян. Для рабочих коммуникаций с коллегами или клиентами популярны как WhatsApp (69%), так и Telegram (48%)", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 1,5 тысячи человек по всей России.
Отмечается, что пользователи все чаще предпочитают использовать мессенджеры для общения, чем сотовую связь. Большинство тарифов мобильных операторов включает неограниченный доступ к мессенджерам, тогда как количество доступных минут в месяц часто ограничено.
Так, среди главных факторов в пользу мессенджеров для совершения звонков пользователи называют удобство и возможность общаться с друзьями и знакомыми, причем женщины отмечают этот фактор чаще, чем мужчины. Второй причиной является возможность не тратить пакет минут сотовой связи. А третьей - возможность совершать международные звонки без доплат.
Аналитики выяснили также, что наибольшая готовность перейти к другому оператору из-за качества интернета наблюдается среди пользователей 18-34 лет. При этом каждый второй россиянин не заметил изменений в качестве звонков через мессенджеры за последний год. Абоненты в возрасте от 25 до 54 лет ориентируются на другие параметры: стоимость, удобство мобильного приложения и покрытие сети. Качество связи в мессенджерах не оказывает значительного влияния на их лояльность.