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Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай
Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай - 14.02.2025, ПРАЙМ
Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай
Поставки в Китай пищевой продукции московского производства по итогам 10 месяцев 2024 года увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:42+0300
2025-02-14T11:42+0300
экономика
россия
китай
бизнес
москва
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Поставки в Китай пищевой продукции московского производства по итогам 10 месяцев 2024 года увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По итогам января - октября 2024 года более 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на эту страну (Китай - ред.). Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например мясо, шоколад, товары для здорового питания, - в 2024-м их поставки увеличились на 52% по сравнению с предыдущим годом", - отметил Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, на 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями.
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россия, китай, бизнес, москва
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Бизнес, МОСКВА
11:42 14.02.2025
 
Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай

Ликсутов: экспорт московской пищевой продукции в Китай вырос более чем на 50%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Район Пудун в Шанхае
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Поставки в Китай пищевой продукции московского производства по итогам 10 месяцев 2024 года увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По итогам января - октября 2024 года более 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на эту страну (Китай - ред.). Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например мясо, шоколад, товары для здорового питания, - в 2024-м их поставки увеличились на 52% по сравнению с предыдущим годом", - отметил Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.
Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, на 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями.
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