https://1prime.ru/20250214/eksport-854931488.html
Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай
Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай - 14.02.2025, ПРАЙМ
Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай
Поставки в Китай пищевой продукции московского производства по итогам 10 месяцев 2024 года увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:42+0300
2025-02-14T11:42+0300
2025-02-14T11:42+0300
экономика
россия
китай
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_0:12:3597:2035_1920x0_80_0_0_28646984a6798d7d7ff5c19ec9c8f968.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Поставки в Китай пищевой продукции московского производства по итогам 10 месяцев 2024 года увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По итогам января - октября 2024 года более 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на эту страну (Китай - ред.). Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например мясо, шоколад, товары для здорового питания, - в 2024-м их поставки увеличились на 52% по сравнению с предыдущим годом", - отметил Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, на 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями.
https://1prime.ru/20250212/neft-854884310.html
китай
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/62/828676266_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_584cb82473eb38fabe045a9715ca1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, бизнес, москва
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Бизнес, МОСКВА
Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай
Ликсутов: экспорт московской пищевой продукции в Китай вырос более чем на 50%
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Поставки в Китай пищевой продукции московского производства по итогам 10 месяцев 2024 года увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По итогам января - октября 2024 года более 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на эту страну (Китай - ред.). Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например мясо, шоколад, товары для здорового питания, - в 2024-м их поставки увеличились на 52% по сравнению с предыдущим годом", - отметил Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.
Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, на 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями.
Китай сократил импорт российской нефти