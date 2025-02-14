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Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай

Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай - 14.02.2025, ПРАЙМ

Москва нарастила экспорт пищевой продукции в Китай

Поставки в Китай пищевой продукции московского производства по итогам 10 месяцев 2024 года увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T11:42+0300

2025-02-14T11:42+0300

2025-02-14T11:42+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Поставки в Китай пищевой продукции московского производства по итогам 10 месяцев 2024 года увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По итогам января - октября 2024 года более 7% московского несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на эту страну (Китай - ред.). Традиционно особой популярностью там пользуется продукция пищевой промышленности, например мясо, шоколад, товары для здорового питания, - в 2024-м их поставки увеличились на 52% по сравнению с предыдущим годом", - отметил Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, на 2025 год запланирована организация участия московских производителей в двух международных выставках в Шанхае для продвижения экспорта столичной промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями.

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