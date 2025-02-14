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Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6% - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%
Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6% - 14.02.2025, ПРАЙМ
Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%
Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО". | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:30+0300
2025-02-14T17:30+0300
энергетика
интер рао
электроэнергия
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО". Импорт вырос на 15,5%, до 1,93 миллиарда кВт.ч. "Почти 54% экспортных поставок в 2024 году пришлось на долю Казахстана. При этом зафиксирован рост объёма экспортных поставок в Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошёл преимущественно за счёт перетоков из Казахстана и Азербайджана", - уточняется в сообщении.
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интер рао, электроэнергия
Энергетика, Интер РАО, электроэнергия
17:30 14.02.2025
 
Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%

Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%, до 8,53 млрд кВт.ч

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Хакасии
Линии электропередач в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО".
Импорт вырос на 15,5%, до 1,93 миллиарда кВт.ч.
"Почти 54% экспортных поставок в 2024 году пришлось на долю Казахстана. При этом зафиксирован рост объёма экспортных поставок в Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошёл преимущественно за счёт перетоков из Казахстана и Азербайджана", - уточняется в сообщении.
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