https://1prime.ru/20250214/eksport-854945556.html
Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%
Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6% - 14.02.2025, ПРАЙМ
Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%
Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО". | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:30+0300
2025-02-14T17:30+0300
2025-02-14T17:30+0300
энергетика
интер рао
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/66/839836679_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_2bc49cac9e3d52b46053e286ffd55b28.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО". Импорт вырос на 15,5%, до 1,93 миллиарда кВт.ч. "Почти 54% экспортных поставок в 2024 году пришлось на долю Казахстана. При этом зафиксирован рост объёма экспортных поставок в Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошёл преимущественно за счёт перетоков из Казахстана и Азербайджана", - уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20240905/kitay-851346240.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/66/839836679_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_02cacc349864b7680b9b58c65c1de454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интер рао, электроэнергия
Энергетика, Интер РАО, электроэнергия
Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%
Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%, до 8,53 млрд кВт.ч
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО".
Импорт вырос на 15,5%, до 1,93 миллиарда кВт.ч.
"Почти 54% экспортных поставок в 2024 году пришлось на долю Казахстана. При этом зафиксирован рост объёма экспортных поставок в Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошёл преимущественно за счёт перетоков из Казахстана и Азербайджана", - уточняется в сообщении.
Россия не исключает восстановления объемов экспорта электроэнергии в Китай