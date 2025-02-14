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Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%

Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6% - 14.02.2025, ПРАЙМ

Экспорт электроэнергии из России в 2024 году снизился на 17,6%

Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО". | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T17:30+0300

2025-02-14T17:30+0300

2025-02-14T17:30+0300

энергетика

интер рао

электроэнергия

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России снизился за прошлый год на 17,6%, до 8,53 миллиарда кВт.ч, следует из сообщения "Интер РАО". Импорт вырос на 15,5%, до 1,93 миллиарда кВт.ч. "Почти 54% экспортных поставок в 2024 году пришлось на долю Казахстана. При этом зафиксирован рост объёма экспортных поставок в Киргизию, Монголию и по некоторым другим направлениям. Снижение поставок в Китай обусловлено ограничениями в дальневосточной энергосистеме. Рост импорта произошёл преимущественно за счёт перетоков из Казахстана и Азербайджана", - уточняется в сообщении.

https://1prime.ru/20240905/kitay-851346240.html

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интер рао, электроэнергия