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МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире - 14.02.2025, ПРАЙМ
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МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире
МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире - 14.02.2025, ПРАЙМ
МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление электроэнергии будет расти на 4% в год в ближайшие три года, сообщается в их... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:12+0300
2025-02-14T15:12+0300
энергетика
электроэнергия
мэа
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление электроэнергии будет расти на 4% в год в ближайшие три года, сообщается в их докладе. Агентство ожидает, что мировое потребление электроэнергии с 2025 по 2027 годы будет расти быстрее, чем когда-либо. Активное энергопотребление стимулируется ростом промышленного производства, увеличением использования кондиционирования воздуха, ускорением электрификации и развитием центров обработки данных по всему миру, оценивает оно. "Мировой спрос на электроэнергию вырос на 4,3% в 2024 году и, по прогнозам, продолжит расти на уровне около 4% до 2027 года. В течение следующих трех лет мировое потребление электроэнергии, по прогнозам, вырастет на беспрецедентные 3 500 ТВт.ч.", - сказано в ежегодном отчете по электроэнергии. Рост в 4% в год в ближайшие три года кажется резким в сравнении с ростом в 2,5% в 2023 году, добавили в МЭА.
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электроэнергия, мэа
Энергетика, электроэнергия, МЭА
15:12 14.02.2025
 
МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире

МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире на 4% в год в ближайшие три года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление электроэнергии будет расти на 4% в год в ближайшие три года, сообщается в их докладе.
Агентство ожидает, что мировое потребление электроэнергии с 2025 по 2027 годы будет расти быстрее, чем когда-либо. Активное энергопотребление стимулируется ростом промышленного производства, увеличением использования кондиционирования воздуха, ускорением электрификации и развитием центров обработки данных по всему миру, оценивает оно.
"Мировой спрос на электроэнергию вырос на 4,3% в 2024 году и, по прогнозам, продолжит расти на уровне около 4% до 2027 года. В течение следующих трех лет мировое потребление электроэнергии, по прогнозам, вырастет на беспрецедентные 3 500 ТВт.ч.", - сказано в ежегодном отчете по электроэнергии.
Рост в 4% в год в ближайшие три года кажется резким в сравнении с ростом в 2,5% в 2023 году, добавили в МЭА.
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