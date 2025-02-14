https://1prime.ru/20250214/elektroenergiya-854938964.html

МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире

МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире - 14.02.2025, ПРАЙМ

МЭА прогнозирует рост потребления электроэнергии в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление электроэнергии будет расти на 4% в год в ближайшие три года, сообщается в их... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:12+0300

2025-02-14T15:12+0300

2025-02-14T15:12+0300

энергетика

электроэнергия

мэа

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление электроэнергии будет расти на 4% в год в ближайшие три года, сообщается в их докладе. Агентство ожидает, что мировое потребление электроэнергии с 2025 по 2027 годы будет расти быстрее, чем когда-либо. Активное энергопотребление стимулируется ростом промышленного производства, увеличением использования кондиционирования воздуха, ускорением электрификации и развитием центров обработки данных по всему миру, оценивает оно. "Мировой спрос на электроэнергию вырос на 4,3% в 2024 году и, по прогнозам, продолжит расти на уровне около 4% до 2027 года. В течение следующих трех лет мировое потребление электроэнергии, по прогнозам, вырастет на беспрецедентные 3 500 ТВт.ч.", - сказано в ежегодном отчете по электроэнергии. Рост в 4% в год в ближайшие три года кажется резким в сравнении с ростом в 2,5% в 2023 году, добавили в МЭА.

https://1prime.ru/20241218/elektrichestvo-853651456.html

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электроэнергия, мэа