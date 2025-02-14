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ФАС запросила у производителей сельхозтехники данные по ценам и продажам

ФАС запросила у производителей сельхозтехники данные по ценам и продажам - 14.02.2025, ПРАЙМ

ФАС запросила у производителей сельхозтехники данные по ценам и продажам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники о ее ценах, себестоимости и объемах реализации,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T10:01+0300

2025-02-14T10:01+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники о ее ценах, себестоимости и объемах реализации, сообщили в ведомстве. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники. Служба запросила сведения о ценах, себестоимости и объемах реализации колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных опрыскивателей и косилок", - говорится в сообщении. Кроме того, производители должны предоставить информацию о крупнейших по объемам продаж дилерах. "ФАС России проанализирует представленную информацию и оценит ситуацию на рынке сельхозтехники. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ведомство примет соответствующие меры реагирования", - заключила служба. В ФАС напомнили, что ведомство с 2023 года ведет мониторинг цен производителей, а с 2025 года - дилеров сельхозтехники.

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сельское хозяйство, москва, фас рф