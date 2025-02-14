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ФАС запросила у производителей сельхозтехники данные по ценам и продажам
ФАС запросила у производителей сельхозтехники данные по ценам и продажам - 14.02.2025, ПРАЙМ
ФАС запросила у производителей сельхозтехники данные по ценам и продажам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники о ее ценах, себестоимости и объемах реализации,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:01+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники о ее ценах, себестоимости и объемах реализации, сообщили в ведомстве. "ФАС направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники. Служба запросила сведения о ценах, себестоимости и объемах реализации колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных опрыскивателей и косилок", - говорится в сообщении. Кроме того, производители должны предоставить информацию о крупнейших по объемам продаж дилерах. "ФАС России проанализирует представленную информацию и оценит ситуацию на рынке сельхозтехники. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ведомство примет соответствующие меры реагирования", - заключила служба. В ФАС напомнили, что ведомство с 2023 года ведет мониторинг цен производителей, а с 2025 года - дилеров сельхозтехники.
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сельское хозяйство, москва, фас рф
Экономика, Сельское хозяйство, МОСКВА, ФАС РФ
ФАС запросила у производителей сельхозтехники данные по ценам и продажам
ФАС запросила у крупных производителей сельхозтехники данные по ценам и продажам
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники о ее ценах, себестоимости и объемах реализации, сообщили в ведомстве.
"ФАС направила запросы крупнейшим производителям сельхозтехники. Служба запросила сведения о ценах, себестоимости и объемах реализации колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных опрыскивателей и косилок", - говорится в сообщении.
Кроме того, производители должны предоставить информацию о крупнейших по объемам продаж дилерах.
"ФАС России проанализирует представленную информацию и оценит ситуацию на рынке сельхозтехники. В случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа ведомство примет соответствующие меры реагирования", - заключила служба.
В ФАС напомнили, что ведомство с 2023 года ведет мониторинг цен производителей, а с 2025 года - дилеров сельхозтехники.
ФАС проанализирует повышение тарифов "Мегафона"