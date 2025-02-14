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Росстат сообщил, какие овощи и фрукты подорожали больше всего

Росстат сообщил, какие овощи и фрукты подорожали больше всего - 14.02.2025, ПРАЙМ

Росстат сообщил, какие овощи и фрукты подорожали больше всего

Цены на виноград в январе 2025 года увеличились на 10,4%, огурцы стали дороже на 7,7%, а вот апельсины подешевели на 6,9%, следует из данных Росстата. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T19:10+0300

2025-02-14T19:10+0300

2025-02-14T19:10+0300

экономика

овощи

фрукты

инфляция в россии

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цены на виноград в январе 2025 года увеличились на 10,4%, огурцы стали дороже на 7,7%, а вот апельсины подешевели на 6,9%, следует из данных Росстата. "В январе изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на виноград +10,4%, огурцы +7,7%, грибы свежие +7,2%, чеснок +6,2%, лук репчатый +4,4%, яблоки +4,3%, свеклу +3,6%, капусту белокочанную +3,6%, картофель +3,5% и груши +3,3%. Снизились цены: на апельсины (-6,9%), перец сладкий свежий (-5,1%) и лимоны (-1,0%)", - говорится в сообщении. Там отметили изменение цен и на рыбопродукты. Так, сельдь соленая выросла в цене на 3,5%, рыба мороженая неразделанная и разделанная (кроме лососевых пород) – на 2,5% и 2,4% соответственно. Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород подорожала на 2,1%, в том числе соленая, маринованная и копченая – на 2%, филе рыбное – на 1,9%, филе сельди – на 1,8%, консервы рыбные в томатном соусе – на 1,5%, в масле – на 1,2%, кальмары мороженые – на 1,4%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 1,2%. Что касается мясопродуктов, цены на говядину выросли на 1,7%, мясо индейки – на 1,5%, кулинарные изделия из птицы – на 1,2%, фарш мясной – на 1,1%, окорочка куриные – на 0,8%, мясо кур и консервы мясные – на 0,7%, свинину и мясокопчености – на 0,6%, подчеркнули в службе. Среди молочных продуктов самый большой рост был на сливки питьевые – на 2,1%. Сыры твердые, полутвердые и мягкие подорожали на 1,9%, молоко питьевое – на 1,5%, молоко для детей, национальные сыры и брынза, сметана и кисломолочные продукты – на 1,4%, молоко сгущенное с сахаром – на 1,1%, сыры плавленые – на 1%, творог – на 0,9%, отметили в ведомстве. В Росстате уточнили, что среди хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых цены изменились следующим образом: крупа манная подорожала на 1,6%, хлеб ржаной – на 1,3%. Пшеничный хлеб вырос в цене на 1%, пшено – на 1,2%, мука пшеничная – на 1,1%, горох и фасоль – на 0,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,8%, бараночные и сдобные булочные изделия – на 0,7%. Кроме того, по данным службы, алкогольная продукция в январе 2025 года изменилась следующим образом. Так, водка подорожала на 5,2%, коньяк – на 2,2%, пиво – на 1,3%, вина крепленые и игристые – на 1,2%. Также прочие продовольственные товары изменились в цене. Шоколад увеличился в цене на 2,5%, торты подорожали на 1,4%, конфеты шоколадные и кофе – на 1,3%, соль поваренная и жевательная резинка – на 1,2%, маргарин, кексы, рулеты, фруктовые соки и мороженое – на 1,1%, чай черный – на 1,0%, печенье – на 0,9%, майонез, натуральные консервированные, маринованные овощи, какао, карамель, вода минеральная и питьевая – на 0,8%, а также цены на предприятиях общественного питания увеличились на 1,2%, говорится в материалах Росстата.

https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854948754.html

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овощи, фрукты, инфляция в россии