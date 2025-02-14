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"Роснефть" нарастила добычу газа на крупнейшем зарубежном проекте
"Роснефть" нарастила добычу газа на крупнейшем зарубежном проекте - 14.02.2025, ПРАЙМ
"Роснефть" нарастила добычу газа на крупнейшем зарубежном проекте
Долевая добыча газа "Роснефти" на ее крупнейшем зарубежном газовом проекте - месторождении Zohr в Египте - в 2024 году выросла на 12%, до 4,472 миллиарда... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T09:23+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Долевая добыча газа "Роснефти" на ее крупнейшем зарубежном газовом проекте - месторождении Zohr в Египте - в 2024 году выросла на 12%, до 4,472 миллиарда кубометров, пишет газета "Ъ" со ссылкой на источники и собственные расчеты. Общая добыча газа на Zohr по итогам 2024 года выросла на 12%, до около 25,5 миллиарда кубометров, сообщает издание. Участники концессии - Eni (50%, выступает оператором), "Роснефть" (30%), британская BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%). "На крупнейшем зарубежном газовом проекте "Роснефти" восстанавливается добыча... Долевая добыча "Роснефти" (на Zohr - ред.) в декабре 2024 года выросла на 8%, а по итогам года - на 12%, до 4,472 млрд кубометров", - говорится в статье. Там уточняется, что доля "Роснефти" в добыче составляет 17,6%. Отмечается, что Египет рассчитывал стать крупным экспортером газа после того, как в 2015 году Eni открыла месторождение. Как пишет издание, добыча на проекте началась в конце 2017 года, тогда же "Роснефть" и стала участником проекта. В первые годы на месторождении поддерживались высокие темпы добычи, пик был достигнут в 2021 году - свыше 28 миллиардов кубометров, однако с 2023 года производство начало резко снижаться.
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газ, роснефть
Энергетика, Газ, Роснефть
"Роснефть" нарастила добычу газа на крупнейшем зарубежном проекте
"Ъ": добыча газа "Роснефти" на крупнейшем зарубежном проекте выросла на 12%
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ.
Долевая добыча газа "Роснефти" на ее крупнейшем зарубежном газовом проекте - месторождении Zohr в Египте - в 2024 году выросла на 12%, до 4,472 миллиарда кубометров, пишет
газета "Ъ" со ссылкой на источники и собственные расчеты.
Общая добыча газа на Zohr по итогам 2024 года выросла на 12%, до около 25,5 миллиарда кубометров, сообщает издание. Участники концессии - Eni (50%, выступает оператором), "Роснефть" (30%), британская BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%).
"На крупнейшем зарубежном газовом проекте "Роснефти" восстанавливается добыча... Долевая добыча "Роснефти" (на Zohr - ред.) в декабре 2024 года выросла на 8%, а по итогам года - на 12%, до 4,472 млрд кубометров", - говорится в статье. Там уточняется, что доля "Роснефти" в добыче составляет 17,6%.
Отмечается, что Египет рассчитывал стать крупным экспортером газа после того, как в 2015 году Eni открыла месторождение. Как пишет издание, добыча на проекте началась в конце 2017 года, тогда же "Роснефть" и стала участником проекта. В первые годы на месторождении поддерживались высокие темпы добычи, пик был достигнут в 2021 году - свыше 28 миллиардов кубометров, однако с 2023 года производство начало резко снижаться.
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