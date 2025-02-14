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Россия может удвоить экспорт трубопроводного газа - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Россия может удвоить экспорт трубопроводного газа
Россия может удвоить экспорт трубопроводного газа - 14.02.2025, ПРАЙМ
Россия может удвоить экспорт трубопроводного газа
Общий "восстановительный экспорт" трубного газа из России может составить порядка 240 миллиардов кубометров, то есть он может удвоиться и даже несколько... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:47+0300
2025-02-14T10:47+0300
энергетика
россия
госдума
газ
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Общий "восстановительный экспорт" трубного газа из России может составить порядка 240 миллиардов кубометров, то есть он может удвоиться и даже несколько превысить уровни максимальных поставок годами ранее, следует из сообщения первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального. "Общий восстановительный экспорт трубного газа сможет составить порядка 240 миллиардов кубометров при условии сохранения нынешнего уровня спроса на газ на внешних рынках", – сказал он на XXII международном форуме "Газ России 2025". Россия наращивает добычу газа после ее снижения в 2022 году на фоне падения европейского экспорта, отметил Завальный. Это, по его словам, свидетельствует и о принятых мерах диверсификации экспортного потока, и о расширении внутреннего потребления. Рост трубного экспорта до 240 миллиардов кубометров возможен при реализации нескольких проектов, уточнил Завальный. Речь идет о поставках в Китай по "Силе Сибири 2" и с шельфа Сахалина, а также в Иран через Азербайджан. Кроме того, возможен рост поставок в Казахстан и Узбекистан. Экспорт трубопроводного газа из России по итогам прошлого года вырос на 15,6%, превысив 119 миллиардов кубометров, сообщал в конце января вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, при реализации этих проектов экспорт российского трубопроводного газа может вырасти вдвое. Так, поставки газа в Китай по "Силе Сибири" при выходе на проектную мощность 38 миллиардов кубометров в 2025 году добавят порядка 7 миллиардов кубометров, возможен роста поставок в Казахстан и Узбекистан. Кроме того, на 10-летнем горизонте можно ждать реализации дальневосточного маршрута с шельфа Сахалина. Идут переговоры по поводу "Силы Сибири 2", о поставках газа через Казахстан, с потенциальной мощностью трубы до 45 миллиардов кубометров в год. Также есть перспективы у поставок в Иран через Азербайджан потенциалом до 55 миллиардов кубометров газа, заключил депутат.
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россия, госдума, газ
Энергетика, РОССИЯ, Госдума, Газ
10:47 14.02.2025
 
Россия может удвоить экспорт трубопроводного газа

Завальный: экспорт трубопроводного газа из России может удвоиться

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Общий "восстановительный экспорт" трубного газа из России может составить порядка 240 миллиардов кубометров, то есть он может удвоиться и даже несколько превысить уровни максимальных поставок годами ранее, следует из сообщения первого зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.
"Общий восстановительный экспорт трубного газа сможет составить порядка 240 миллиардов кубометров при условии сохранения нынешнего уровня спроса на газ на внешних рынках", – сказал он на XXII международном форуме "Газ России 2025".
Россия наращивает добычу газа после ее снижения в 2022 году на фоне падения европейского экспорта, отметил Завальный. Это, по его словам, свидетельствует и о принятых мерах диверсификации экспортного потока, и о расширении внутреннего потребления. Рост трубного экспорта до 240 миллиардов кубометров возможен при реализации нескольких проектов, уточнил Завальный. Речь идет о поставках в Китай по "Силе Сибири 2" и с шельфа Сахалина, а также в Иран через Азербайджан. Кроме того, возможен рост поставок в Казахстан и Узбекистан.
Экспорт трубопроводного газа из России по итогам прошлого года вырос на 15,6%, превысив 119 миллиардов кубометров, сообщал в конце января вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, при реализации этих проектов экспорт российского трубопроводного газа может вырасти вдвое.
Так, поставки газа в Китай по "Силе Сибири" при выходе на проектную мощность 38 миллиардов кубометров в 2025 году добавят порядка 7 миллиардов кубометров, возможен роста поставок в Казахстан и Узбекистан. Кроме того, на 10-летнем горизонте можно ждать реализации дальневосточного маршрута с шельфа Сахалина. Идут переговоры по поводу "Силы Сибири 2", о поставках газа через Казахстан, с потенциальной мощностью трубы до 45 миллиардов кубометров в год.
Также есть перспективы у поставок в Иран через Азербайджан потенциалом до 55 миллиардов кубометров газа, заключил депутат.
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ЭнергетикаРОССИЯГосдумаГаз
 
 
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