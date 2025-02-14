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В Приднестровье благодаря помощи России начал поступать газ - 14.02.2025, ПРАЙМ
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В Приднестровье благодаря помощи России начал поступать газ
В Приднестровье благодаря помощи России начал поступать газ - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье благодаря помощи России начал поступать газ
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о поступлении газа в регион благодаря финансовой поддержке России. Об этом он... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:58+0300
2025-02-14T10:58+0300
энергетика
приднестровье
газ
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о поступлении газа в регион благодаря финансовой поддержке России. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды министерства энергетики Российской Федерации", - написал он.Красносельский также выразил благодарность специалистам министерства и официальным лицам Российской Федерации за поддержку в энергетической ситуации.Ранее молдавская комиссия выделила 20 миллионов евро от ЕС на закупку газа для Приднестровья, но позже власти региона отказались от дополнительной поддержки Евросоюза. Вместо этого, поставки газа будет осуществлять венгерская компания.
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приднестровье, газ
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ
10:58 14.02.2025
 
В Приднестровье благодаря помощи России начал поступать газ

Красносельский: в Приднестровье благодаря помощи России начал поступать газ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о поступлении газа в регион благодаря финансовой поддержке России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды министерства энергетики Российской Федерации", - написал он.
Красносельский также выразил благодарность специалистам министерства и официальным лицам Российской Федерации за поддержку в энергетической ситуации.
Ранее молдавская комиссия выделила 20 миллионов евро от ЕС на закупку газа для Приднестровья, но позже власти региона отказались от дополнительной поддержки Евросоюза. Вместо этого, поставки газа будет осуществлять венгерская компания.
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