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ЕК обсуждает с Украиной последствия остановки транзита российского газа - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЕК обсуждает с Украиной последствия остановки транзита российского газа
ЕК обсуждает с Украиной последствия остановки транзита российского газа - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЕК обсуждает с Украиной последствия остановки транзита российского газа
Еврокомиссия обсуждает с Украиной, Венгрией и Словакией последствия прекращения транзита российского газа в Европу, сообщила на брифинге в Брюсселе... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:58+0300
2025-02-14T14:58+0300
энергетика
газ
украина
брюссель
ек
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной, Венгрией и Словакией последствия прекращения транзита российского газа в Европу, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Мы находимся в контакте с нашими партнерами на Украине, не только по газовой инфраструктуре, но и в целом по энергетическому сектору… Но в контексте вашего вопроса об обеспокоенностях в связи с окончанием соглашения о транзите, то да, мы обсуждаем это со всеми сторонами", - сообщила она, отвечая на вопрос, проводит ли Брюссель контакты с Украиной о поддержании транзита газа в Европу. Итконен также обещала информировать о созыве специальной встречи по этому вопросу между Украиной, Венгрией, Словакией и Еврокомиссией.
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газ, украина, брюссель, ек
Энергетика, Газ, УКРАИНА, Брюссель, ЕК
14:58 14.02.2025
 
ЕК обсуждает с Украиной последствия остановки транзита российского газа

Итконен: ЕК обсуждает с Украиной последствия остановки транзита российского газа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – ПРАЙМ. Еврокомиссия обсуждает с Украиной, Венгрией и Словакией последствия прекращения транзита российского газа в Европу, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы находимся в контакте с нашими партнерами на Украине, не только по газовой инфраструктуре, но и в целом по энергетическому сектору… Но в контексте вашего вопроса об обеспокоенностях в связи с окончанием соглашения о транзите, то да, мы обсуждаем это со всеми сторонами", - сообщила она, отвечая на вопрос, проводит ли Брюссель контакты с Украиной о поддержании транзита газа в Европу.
Итконен также обещала информировать о созыве специальной встречи по этому вопросу между Украиной, Венгрией, Словакией и Еврокомиссией.
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ЭнергетикаГазУКРАИНАБрюссельЕК
 
 
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