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В ГД внесут проект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет - 14.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет
В ГД внесут проект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет - 14.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T00:25+0300
2025-02-14T00:25+0300
общество
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается материально поощрять супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей - в связи с 30‑летием совместной жизни, 40 тысяч рублей - в связи с 40‑летием совместной жизни, 50 тысяч рублей - в связи с 50‑летием совместной жизни, 60 тысяч рублей - в связи с 60‑летием совместной жизни и 70 тысяч рублей - в связи с 70‑летием совместной жизни", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что выплаты подобного плана существуют лишь в 19 субъектах РФ, а также в ряде городов, кроме того, размер выплат существенно различается в зависимости от региона. Авторы законопроекта подчеркивают, что чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет, но в ряде регионов выплаты полагаются и за последующие "круглые" даты – 55, 60, 65, 70 лет. Кроме того, установленные законопроектом размеры единовременных выплат к юбилеям совместной жизни предлагается ежегодно индексировать, а для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями увеличивать на соответствующий районный коэффициент. "Согласно законопроекту, полномочия по назначению и предоставлению выплат к юбилеям Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, которые осуществляют и исполняют данные полномочия за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в порядке, определяемом правительством РФ", - сказано в документе. При этом законопроектом предусматривается, что органы государственной власти субъектов РФ, а также местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств своих бюджетов дополнительные меры социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время, в том числе с учетом количества детей, которые воспитываются либо были воспитаны в данной семье. В документе также сказано, что выплата к юбилею назначается гражданам в течение 10 дней после обращения, а подается заявление не позднее двух месяцев с даты юбилея совместной супружеской жизни либо в электронном виде через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), либо в МФЦ, либо лично. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта положительно скажется на укреплении института брака и сохранении традиционных семейных ценностей в России.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
00:25 14.02.2025
 
В ГД внесут проект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет

В ГД внесут проект о выплатах семьям, состоящим в официальном браке не менее 30 лет

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается материально поощрять супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей - в связи с 30‑летием совместной жизни, 40 тысяч рублей - в связи с 40‑летием совместной жизни, 50 тысяч рублей - в связи с 50‑летием совместной жизни, 60 тысяч рублей - в связи с 60‑летием совместной жизни и 70 тысяч рублей - в связи с 70‑летием совместной жизни", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что выплаты подобного плана существуют лишь в 19 субъектах РФ, а также в ряде городов, кроме того, размер выплат существенно различается в зависимости от региона. Авторы законопроекта подчеркивают, что чаще всего материально премируют семейные пары, прожившие в официально зарегистрированном браке 50 лет, но в ряде регионов выплаты полагаются и за последующие "круглые" даты – 55, 60, 65, 70 лет.
Кроме того, установленные законопроектом размеры единовременных выплат к юбилеям совместной жизни предлагается ежегодно индексировать, а для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями увеличивать на соответствующий районный коэффициент.
"Согласно законопроекту, полномочия по назначению и предоставлению выплат к юбилеям Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти субъектов РФ, которые осуществляют и исполняют данные полномочия за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в порядке, определяемом правительством РФ", - сказано в документе.
При этом законопроектом предусматривается, что органы государственной власти субъектов РФ, а также местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств своих бюджетов дополнительные меры социальной поддержки лиц, состоящих в браке длительное время, в том числе с учетом количества детей, которые воспитываются либо были воспитаны в данной семье.
В документе также сказано, что выплата к юбилею назначается гражданам в течение 10 дней после обращения, а подается заявление не позднее двух месяцев с даты юбилея совместной супружеской жизни либо в электронном виде через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), либо в МФЦ, либо лично.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта положительно скажется на укреплении института брака и сохранении традиционных семейных ценностей в России.
 
ОбществоРФ
 
 
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