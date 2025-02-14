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Глава МИД Чехии прокомментировал слова Трампа о переговорах с Путиным
Глава МИД Чехии прокомментировал слова Трампа о переговорах с Путиным - 14.02.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Чехии прокомментировал слова Трампа о переговорах с Путиным
Условия урегулирования на Украине непосредственно коснутся всех европейских стран, поскольку конфликт происходит в Европе, заявил в четверг глава МИД Чехии Ян... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T00:56+0300
2025-02-14T00:56+0300
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ПРАГА, 14 фев – ПРАЙМ. Условия урегулирования на Украине непосредственно коснутся всех европейских стран, поскольку конфликт происходит в Европе, заявил в четверг глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя слова президента США Дональда Трампа о предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
В среду Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат.
"Я разговаривал сегодня с (верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС) Каей Каллас, (главой МИД Польши) Радеком Сикорским и (главой МИД Украины) Андреем Сибигой. Война идет в Европе, условия перемирия непосредственно коснутся нас. Мы согласны с тем, что единая Европа является краеугольным камнем нашей безопасности, и договорились продолжать координировать наши шаги", - написал Липавский в соцсети Х.
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Глава МИД Чехии прокомментировал слова Трампа о переговорах с Путиным
Глава МИД Чехии Липавский: условия перемирия на Украине коснутся всех европейских стран
ПРАГА, 14 фев – ПРАЙМ. Условия урегулирования на Украине непосредственно коснутся всех европейских стран, поскольку конфликт происходит в Европе, заявил в четверг глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя слова президента США Дональда Трампа о предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
В среду Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат.
"Я разговаривал сегодня с (верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС) Каей Каллас, (главой МИД Польши) Радеком Сикорским и (главой МИД Украины) Андреем Сибигой. Война идет в Европе, условия перемирия непосредственно коснутся нас. Мы согласны с тем, что единая Европа является краеугольным камнем нашей безопасности, и договорились продолжать координировать наши шаги", - написал Липавский в соцсети Х.