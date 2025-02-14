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Глава МИД Японии добавил мысль о необходимости взаимопонимания с Россией

Глава МИД Японии добавил мысль о необходимости взаимопонимания с Россией - 14.02.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Японии добавил мысль о необходимости взаимопонимания с Россией

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая впервые за долгое время в стандартную фразу о сложном состоянии отношений с Россией и о том, что Япония будет... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T06:45+0300

2025-02-14T06:45+0300

2025-02-14T06:45+0300

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ТОКИО, 14 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая впервые за долгое время в стандартную фразу о сложном состоянии отношений с Россией и о том, что Япония будет исходить из своих национальных интересов добавил мысль о необходимости взаимопонимания с РФ, об этом он сообщил на пресс-конференции в пятницу. Обычно, начиная с экс-премьер-министра Японии Фумио Кисиды, фраза о сложном состоянии отношений с Россией и том, что Япония будет исходить из своих национальных интересов, начиналась со слов "из-за нападения России на Украину". В пятницу этот пассаж не прозвучал. "Если говорить о японо-российских отношениях, то между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, но, с другой стороны, мы считаем, что Россия – страна-сосед и необходимо и взаимопонимание (с ней – ред.). Мы по-прежнему будем определять отношения с Россией исходя из того, что (именно – ред.) в целом во внешней политике нашей страны послужит национальным интересам Японии", - сказал Ивая, отвечая на вопрос о том, будут ли изменения в политике Японии в отношении России в связи с возможными драматическими изменениями в отношениях РФ и США на фоне того, что Япония и при экс-премьере Кисиде, и при нынешнем премьере Сигэру Исибе вслед за Байденом следовала стратегии ослабить Россию, оказывала помощь Украине и вводила антироссийские санкции.

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мировая экономика, россия, япония, рф, токио, фумио кисида