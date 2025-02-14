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Госдума работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз

Госдума работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз - 14.02.2025, ПРАЙМ

Госдума работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз

Госдума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T00:16+0300

2025-02-14T00:16+0300

2025-02-14T00:16+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Госдума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. В России 14 февраля вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, повышающие ответственность за продажу детям табачных изделий. Соавторами закона стали Володин и лидеры всех фракций. Максимальные штрафы в соответствии с КоАП РФ будут достигать 2 миллионов рублей для юридических лиц. "Госдума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. По его словам, если взрослые не понимают, что их обязанность – делать все для защиты здоровья и безопасности детей, и более того, пытаются на этом заработать, то необходимо "наказывать их рублем", ужесточать ответственность. Председатель Госдумы отметил, что, несмотря на запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним, все равно находились те, кто продолжал нарушать закон. "Более 70% подростков в возрасте от 11 до 17 лет в ходе опроса признались, что при покупке вейпов и электронных сигарет их просто никто не спрашивал удостоверяющие документы", - рассказал он. Володин также напомнил, что уже запрещена продажа несовершеннолетним вейпов и бытовых газосодержащих товаров, с марта вступит в силу запрет на продажу энергетических напитков, а на рассмотрении палаты находится законопроект об ответственности за продажу таких напитков ребенку. "Здоровые дети - это залог крепкого будущего нашей страны", - добавил он. Вступающий в силу закон вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Документом устанавливается штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей - для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями устанавливается штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 90 до 120 тысяч рублей для юрлиц. За повторное совершение правонарушения штрафы составят от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч рублей для юрлиц. За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч, а для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллиона рублей. Также увеличены штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации. Согласно нормам, для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 700 тысяч до миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

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общество , россия, рф, москва, вячеслав володин, госдума