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В Госдуме предложили помогать несовершеннолетним без согласия родителей
В Госдуме предложили помогать несовершеннолетним без согласия родителей - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили помогать несовершеннолетним без согласия родителей
В Госдуме разработали законопроект, позволяющий психологам оказывать помощь несовершеннолетнему без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T01:20+0300
2025-02-14T01:20+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В Госдуме разработали законопроект, позволяющий психологам оказывать помощь несовершеннолетнему без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни ребенка или получение согласия невозможно, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Проект федерального закона "Об основах регулирования психологической деятельности в РФ", в котором есть данная норма, разработала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она отметила, что сейчас в РФ нет закона, который бы регулировал деятельность психологов. Согласно российскому законодательству, сейчас психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
"Оказание психологической помощи лицу, не достигшему возраста 18 лет, осуществляется без согласия одного из родителей или иного законного представителя в случаях: a) необходимости устранения угрозы его жизни и (или) здоровью, либо жизни и (или) здоровью третьих лиц, если получение согласия одного из родителей или иного законного представителя невозможно", - сказано в проекте закона.
Кроме того, оказывать психологическую помощь без согласия родителей предлагается разрешить, если родители находятся под стражей и не могут дать согласие, указано в документе.
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общество , рф, кпрф
Общество , Экономика, РФ, КПРФ
В Госдуме предложили помогать несовершеннолетним без согласия родителей
В Госдуме предложили разрешить психологам оказывать помощь ребенку без согласия родителей
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В Госдуме разработали законопроект, позволяющий психологам оказывать помощь несовершеннолетнему без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни ребенка или получение согласия невозможно, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Проект федерального закона "Об основах регулирования психологической деятельности в РФ", в котором есть данная норма, разработала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она отметила, что сейчас в РФ нет закона, который бы регулировал деятельность психологов. Согласно российскому законодательству, сейчас психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
"Оказание психологической помощи лицу, не достигшему возраста 18 лет, осуществляется без согласия одного из родителей или иного законного представителя в случаях: a) необходимости устранения угрозы его жизни и (или) здоровью, либо жизни и (или) здоровью третьих лиц, если получение согласия одного из родителей или иного законного представителя невозможно", - сказано в проекте закона.
Кроме того, оказывать психологическую помощь без согласия родителей предлагается разрешить, если родители находятся под стражей и не могут дать согласие, указано в документе.