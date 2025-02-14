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В Госдуме предложили помогать несовершеннолетним без согласия родителей

В Госдуме предложили помогать несовершеннолетним без согласия родителей - 14.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили помогать несовершеннолетним без согласия родителей

В Госдуме разработали законопроект, позволяющий психологам оказывать помощь несовершеннолетнему без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T01:20+0300

2025-02-14T01:20+0300

2025-02-14T01:20+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В Госдуме разработали законопроект, позволяющий психологам оказывать помощь несовершеннолетнему без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни ребенка или получение согласия невозможно, документ есть в распоряжении РИА Новости. Проект федерального закона "Об основах регулирования психологической деятельности в РФ", в котором есть данная норма, разработала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она отметила, что сейчас в РФ нет закона, который бы регулировал деятельность психологов. Согласно российскому законодательству, сейчас психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). "Оказание психологической помощи лицу, не достигшему возраста 18 лет, осуществляется без согласия одного из родителей или иного законного представителя в случаях: a) необходимости устранения угрозы его жизни и (или) здоровью, либо жизни и (или) здоровью третьих лиц, если получение согласия одного из родителей или иного законного представителя невозможно", - сказано в проекте закона. Кроме того, оказывать психологическую помощь без согласия родителей предлагается разрешить, если родители находятся под стражей и не могут дать согласие, указано в документе.

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