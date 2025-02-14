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В Госдуме подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь - 14.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь
В Госдуме подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовят поправки о государственном регулировании тарифов на мобильной связь, заявил лидер эсеров... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:09+0300
2025-02-14T13:09+0300
экономика
россия
госдума
технологии
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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовят поправки о государственном регулировании тарифов на мобильной связь, заявил лидер эсеров Сергей Миронов. "СРЗП подготовит поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь... Убежден, что нужно вводить госконтроль над тарифами мобильной связи и интернета с обязательным уведомлением об их изменении и подробным экономическим обоснованием. Наша фракция подготовит поправки для защиты граждан от недобросовестной ценовой политики операторов", - сообщил он в своем Telegram-канале. По словам Миронова, только по официальным данным Росстата, тарифы на телекоммуникационные услуги за прошлый год выросли на 14%. При этом, как отмечает парламентарий, рынок услуг, без которых немыслима жизнь современного человека, монополизирован четырьмя компаниями и регулируется только в теории. "Вот, например, "МегаФон" повышает тарифы на 20%. ФАС, конечно, проведет проверку. Но оператор наверняка понимает, что волноваться нечего. Прошлой весной тарифы задирал МТС, спустя полгода ФАС обязала оператора их снизить и уплатить штраф за экономически необоснованное повышение в 3 миллиарда рублей. Не уплачено ни копейки, МТС оспаривает решение и зарабатывает прибыль, которая с лихвой перекроет любые издержки. И не забывает повышать цены, наряду с другими членами "большой четверки", - добавил депутат Госдумы.
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россия, госдума, технологии
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Технологии
13:09 14.02.2025
 
В Госдуме подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь

Депутаты ГД подготовят поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" готовят поправки о государственном регулировании тарифов на мобильной связь, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.
"СРЗП подготовит поправки о госрегулировании тарифов на мобильную связь... Убежден, что нужно вводить госконтроль над тарифами мобильной связи и интернета с обязательным уведомлением об их изменении и подробным экономическим обоснованием. Наша фракция подготовит поправки для защиты граждан от недобросовестной ценовой политики операторов", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По словам Миронова, только по официальным данным Росстата, тарифы на телекоммуникационные услуги за прошлый год выросли на 14%. При этом, как отмечает парламентарий, рынок услуг, без которых немыслима жизнь современного человека, монополизирован четырьмя компаниями и регулируется только в теории.
"Вот, например, "МегаФон" повышает тарифы на 20%. ФАС, конечно, проведет проверку. Но оператор наверняка понимает, что волноваться нечего. Прошлой весной тарифы задирал МТС, спустя полгода ФАС обязала оператора их снизить и уплатить штраф за экономически необоснованное повышение в 3 миллиарда рублей. Не уплачено ни копейки, МТС оспаривает решение и зарабатывает прибыль, которая с лихвой перекроет любые издержки. И не забывает повышать цены, наряду с другими членами "большой четверки", - добавил депутат Госдумы.
Офис компании Мегафон в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
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