https://1prime.ru/20250214/indiya-854944298.html

Индия станет развитой страной до 2047 года, заявил министр нефти

Индия станет развитой страной до 2047 года, заявил министр нефти - 14.02.2025, ПРАЙМ

Индия станет развитой страной до 2047 года, заявил министр нефти

Индия до 2047 года станет развитой страной, заявил министр нефти Индии Хардип Синг Пури в интервью РИА Новости. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T17:08+0300

2025-02-14T17:08+0300

2025-02-14T17:08+0300

экономика

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – ПРАЙМ. Индия до 2047 года станет развитой страной, заявил министр нефти Индии Хардип Синг Пури в интервью РИА Новости. В 2047 году будет отмечаться столетие независимости Индии от Британии."Конечно, Индия обязательно станет развитой страной, и это произойдет до 2047 года. Некоторые страны могут сомневаться в этом, но мы уверены в своем будущем", - сказал министр. Ранее глава правительства Нарендра Моди объявил, что Индия планирует достичь статуса развитой страны к 2047 году.Сейчас Индия является пятой по величине экономикой после США, КНР, Японии и Германии, годовой ВВП страны составляет 3,7 триллиона долларов. По прогнозам минфина Индии, к 2027 году Индия станет третьей экономикой мира, обогнав Японию и Германию.

https://1prime.ru/20250205/energetika-854685054.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия