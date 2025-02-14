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Индия станет развитой страной до 2047 года, заявил министр нефти
Индия станет развитой страной до 2047 года, заявил министр нефти - 14.02.2025, ПРАЙМ
Индия станет развитой страной до 2047 года, заявил министр нефти
Индия до 2047 года станет развитой страной, заявил министр нефти Индии Хардип Синг Пури в интервью РИА Новости. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:08+0300
2025-02-14T17:08+0300
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экономика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – ПРАЙМ. Индия до 2047 года станет развитой страной, заявил министр нефти Индии Хардип Синг Пури в интервью РИА Новости. В 2047 году будет отмечаться столетие независимости Индии от Британии."Конечно, Индия обязательно станет развитой страной, и это произойдет до 2047 года. Некоторые страны могут сомневаться в этом, но мы уверены в своем будущем", - сказал министр. Ранее глава правительства Нарендра Моди объявил, что Индия планирует достичь статуса развитой страны к 2047 году.Сейчас Индия является пятой по величине экономикой после США, КНР, Японии и Германии, годовой ВВП страны составляет 3,7 триллиона долларов. По прогнозам минфина Индии, к 2027 году Индия станет третьей экономикой мира, обогнав Японию и Германию.
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индия
Индия станет развитой страной до 2047 года, заявил министр нефти
Министр нефти Индии считает, что страна станет развитой до 2047 года
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев – ПРАЙМ. Индия до 2047 года станет развитой страной, заявил министр нефти Индии Хардип Синг Пури в интервью РИА Новости.
В 2047 году будет отмечаться столетие независимости Индии от Британии.
"Конечно, Индия обязательно станет развитой страной, и это произойдет до 2047 года. Некоторые страны могут сомневаться в этом, но мы уверены в своем будущем", - сказал министр.
Ранее глава правительства Нарендра Моди объявил, что Индия планирует достичь статуса развитой страны к 2047 году.
Сейчас Индия является пятой по величине экономикой после США, КНР, Японии и Германии, годовой ВВП страны составляет 3,7 триллиона долларов. По прогнозам минфина Индии, к 2027 году Индия станет третьей экономикой мира, обогнав Японию и Германию.
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти