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Банк России назвал условие возвращения инфляции к цели

Банк России назвал условие возвращения инфляции к цели - 14.02.2025, ПРАЙМ

Банк России назвал условие возвращения инфляции к цели

Возвращение инфляции в РФ к цели потребует более продолжительного поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось в октябре, говорится в... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:38+0300

2025-02-14T13:38+0300

2025-02-14T13:43+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Возвращение инфляции в РФ к цели потребует более продолжительного поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось в октябре, говорится в сообщении Банка России."В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре", - отмечает регулятор.Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции в РФ к цели в 2026 году."По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечается в пресс-релизе.Ранее Банк России в среднесрочном прогнозе повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.В 2024 году инфляция в России составила 9,52%

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инфляция