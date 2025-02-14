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Банк России назвал условие возвращения инфляции к цели
Банк России назвал условие возвращения инфляции к цели - 14.02.2025, ПРАЙМ
Банк России назвал условие возвращения инфляции к цели
Возвращение инфляции в РФ к цели потребует более продолжительного поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось в октябре, говорится в... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:38+0300
2025-02-14T13:38+0300
2025-02-14T13:43+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Возвращение инфляции в РФ к цели потребует более продолжительного поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось в октябре, говорится в сообщении Банка России."В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре", - отмечает регулятор.Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции в РФ к цели в 2026 году."По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечается в пресс-релизе.Ранее Банк России в среднесрочном прогнозе повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.В 2024 году инфляция в России составила 9,52%
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инфляция
Банк России назвал условие возвращения инфляции к цели
ЦБ: возвращение инфляции к цели потребует жестких денежно-кредитных условий
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Возвращение инфляции в РФ к цели потребует более продолжительного поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось в октябре, говорится в сообщении Банка России.
"В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре", - отмечает регулятор.
Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции в РФ к цели в 2026 году.
"По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее Банк России в среднесрочном прогнозе повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, прогнозируемых ранее. На 2026-2027 годы прогноз инфляции сохранен на уровне в 4%.
В 2024 году инфляция в России составила 9,52%