https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854940395.html
Набиуллина обозначила сроки пика годовой инфляции в России
Набиуллина обозначила сроки пика годовой инфляции в России - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина обозначила сроки пика годовой инфляции в России
Пик годовой инфляции, по оценкам Центробанка, в России будет в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:33+0300
2025-02-14T15:33+0300
2025-02-14T15:46+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Пик годовой инфляции, по оценкам Центробанка, в России будет в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Инфляция сейчас неприемлемо высокая. Что касается наших прогнозов по инфляции, мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев... И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае... годовой инфляции", - сказала Набиуллина.Она уточнила, что к концу года годовая инфляция будет 7-8%.
https://1prime.ru/20250214/tsb-854938779.html
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина обозначила сроки пика годовой инфляции в России
Набиуллина: пик годовой инфляции в России будет в апреле-мае
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Пик годовой инфляции, по оценкам Центробанка, в России будет в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Инфляция сейчас неприемлемо высокая. Что касается наших прогнозов по инфляции, мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев... И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае... годовой инфляции", - сказала Набиуллина.
Она уточнила, что к концу года годовая инфляция будет 7-8%.
Набиуллина ответила на вопрос о переломе тренда в инфляции в России