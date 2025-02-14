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ЦБ спрогнозировал сроки снижения месячной инфляции - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ спрогнозировал сроки снижения месячной инфляции
ЦБ спрогнозировал сроки снижения месячной инфляции - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ спрогнозировал сроки снижения месячной инфляции
ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:51+0300
2025-02-14T15:51+0300
банк россии
финансы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Действительно, сейчас инфляция неприемлемо высокая... Что касается текущей инфляции... темп роста цен месяц к месяцу, который очищен от сезонных факторов, на наш взгляд начнет замедляться в ближайшее время, некоторое повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное: мы рассчитываем, что к концу этого года эта месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, к концу года будет около 4% в пересчете на год", - сказала она.
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финансы, эльвира набиуллина
Банк России, Финансы, Эльвира Набиуллина
15:51 14.02.2025
 
ЦБ спрогнозировал сроки снижения месячной инфляции

ЦБ ожидает, что к концу года месячная инфляция в пересчете на год опустится до 4%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Действительно, сейчас инфляция неприемлемо высокая... Что касается текущей инфляции... темп роста цен месяц к месяцу, который очищен от сезонных факторов, на наш взгляд начнет замедляться в ближайшее время, некоторое повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное: мы рассчитываем, что к концу этого года эта месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, к концу года будет около 4% в пересчете на год", - сказала она.
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