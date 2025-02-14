https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854941313.html

ЦБ спрогнозировал сроки снижения месячной инфляции

ЦБ спрогнозировал сроки снижения месячной инфляции - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ спрогнозировал сроки снижения месячной инфляции

ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:51+0300

2025-02-14T15:51+0300

2025-02-14T15:51+0300

банк россии

финансы

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_cecddfbf1e701e05aa0a8a41c941241f.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ рассчитывает, что к концу года месячная инфляция в России в пересчете на год опустится в район 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Действительно, сейчас инфляция неприемлемо высокая... Что касается текущей инфляции... темп роста цен месяц к месяцу, который очищен от сезонных факторов, на наш взгляд начнет замедляться в ближайшее время, некоторое повышение возможно в связи с индексацией тарифов в июле месяце. Но самое важное: мы рассчитываем, что к концу этого года эта месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, к концу года будет около 4% в пересчете на год", - сказала она.

https://1prime.ru/20250214/tsb-854938779.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, эльвира набиуллина