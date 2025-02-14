https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854941528.html

Набиуллина опровергла взаимосвязь праздников с ростом инфляции

Набиуллина опровергла взаимосвязь праздников с ростом инфляции - 14.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина опровергла взаимосвязь праздников с ростом инфляции

Праздники не мешают низкой инфляции: они случаются каждый год, Банк России учитывает траты россиян на подарки, но на инфляцию они не влияют, заявила на... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:59+0300

2025-02-14T15:59+0300

2025-02-14T15:59+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Праздники не мешают низкой инфляции: они случаются каждый год, Банк России учитывает траты россиян на подарки, но на инфляцию они не влияют, заявила на пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Праздники не мешают низкой инфляции. Но, конечно, мы такие факторы учитываем", - ответила Набиуллина на вопрос, насколько сильно влияют на инфляцию однодневные праздники с массовыми тратами. "Праздники случаются каждый год, и в одно и то же время. Если говорить экономическим языком, они носят сезонный характер, и эта сезонность нами учитывается. Перед 8 марта цены на цветы сильно растут, а после 8 марта сразу откатываются назад, и это происходит из года в год. И это не влияет ни на инфляцию в целом по году, ни на инфляционные ожидания", - добавила она.

https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854941313.html

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инфляция