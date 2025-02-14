https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854948754.html
Росстат назвал показатель инфляции в январе
Росстат назвал показатель инфляции в январе - 14.02.2025, ПРАЙМ
Росстат назвал показатель инфляции в январе
Инфляция в России в январе составила 1,23% в месячном выражении против 1,32% в декабре, в годовом - 9,92% против 9,52% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T19:05+0300
2025-02-14T19:05+0300
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экономика
росстат
инфляция в россии
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в январе составила 1,23% в месячном выражении против 1,32% в декабре, в годовом - 9,92% против 9,52% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года индекс потребительских цен составил 101,23%", - говорится в материалах ведомства. На продовольственные товары в январе цены выросли на 1,33% в месячном выражении против 2,6% в декабре; в годовом - на 11,13%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,42% (месяцем ранее - на 0,81%), в годовом выражении - на 6,07%. Услуги в январе выросли в цене на 2,07% к декабрю, к январю прошлого года - на 12,95%. Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала инфляцию в России сейчас неприемлемо высокой. По ее словам, пик годовой инфляции придется на апрель-май. По итогам года регулятор ждет ее замедления до 7-8% с 9,52% в 2024 году.
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росстат, инфляция в россии
Экономика, Росстат, инфляция в России
Росстат назвал показатель инфляции в январе
Росстат: инфляция в России в январе составила 1,23%
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Инфляция в России в январе составила 1,23% в месячном выражении против 1,32% в декабре, в годовом - 9,92% против 9,52% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года индекс потребительских цен составил 101,23%", - говорится в материалах ведомства.
На продовольственные товары в январе цены выросли на 1,33% в месячном выражении против 2,6% в декабре; в годовом - на 11,13%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,42% (месяцем ранее - на 0,81%), в годовом выражении - на 6,07%. Услуги в январе выросли в цене на 2,07% к декабрю, к январю прошлого года - на 12,95%.
Набиуллина опровергла взаимосвязь праздников с ростом инфляции
Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала инфляцию в России сейчас неприемлемо высокой. По ее словам, пик годовой инфляции придется на апрель-май. По итогам года регулятор ждет ее замедления до 7-8% с 9,52% в 2024 году.