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Названа дата, когда россияне смогут пользоваться спутниковым интернетом

Названа дата, когда россияне смогут пользоваться спутниковым интернетом - 14.02.2025, ПРАЙМ

Названа дата, когда россияне смогут пользоваться спутниковым интернетом

В России спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:11+0300

2025-02-14T16:11+0300

2025-02-14T16:11+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В России спутниковый интернет запустят в опытную эксплуатацию в начале 2027 года, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы считаем, что уже в начале 2027 года мы уйдем в опытно-промышленную эксплуатацию и будем использовать низкоорбитальную группировку для того, чтобы пользоваться интернетом через спутники", - сообщил он журналистам. По его словам, сейчас есть лишь две страны, которые создают аналогичные низкоорбитальные группировки - Соединенные Штаты и КНР. Однако во второй стране спутники еще не были протестированы на орбите. Григоренко пояснил, что основная цель запуска спутникового интернета - быстрый и дешевый интернет. На поездах, кораблях, самолетах появится возможность подключиться к сети. "Учитывая масштабы нашей страны, территорию, учитывая то, что много маленьких населенных пунктов, запуск спутниковой низкоорбитальной группировки дает возможность в масштабе всей страны иметь доступ к интернету", - сказал Григоренко. Сервис широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки создает российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440". В мае она запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, на которых впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты используют протокол 5G. В августе директор разработки лазерных терминалов "Бюро 1440" Ксения Лазаренко сообщила, что для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, в том числе резервных. Сейчас на орбите выполняют задачи шесть аппаратов миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2". По ее словам, скорость спутникового интернета в РФ после запуска аппаратов разработчика отечественной спутниковой группировки "Бюро 1440" составит до 1 гигабита в секунду на абонентский терминал.

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