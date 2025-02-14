https://1prime.ru/20250214/ipoteka-854910390.html
Названо условие, при котором банки заставят досрочно погасить ипотеку
Названо условие, при котором банки заставят досрочно погасить ипотеку - 14.02.2025, ПРАЙМ
Названо условие, при котором банки заставят досрочно погасить ипотеку
Законодательство четко регламентирует условия, при которых банк может потребовать досрочного погашения ипотечного кредита. Обесценивание – даже теоретическое –... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T03:03+0300
2025-02-14T03:03+0300
2025-02-14T03:03+0300
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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Законодательство четко регламентирует условия, при которых банк может потребовать досрочного погашения ипотечного кредита. Обесценивание – даже теоретическое – залогового жилья таковым не является, рассказала агентству "Прайм" Венера Шайдуллина, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.Существует три ключевых основания: нецелевое использование кредитных средств, систематические просрочки платежей (более 60 дней в течение последних 6 месяцев), а также отсутствие обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней.Важно понимать, что банк не может произвольно требовать досрочного погашения ипотеки. "Например, ухудшение финансового положения заемщика, смена работы или место жительства не являются законными основаниями для таких требований. Если банк настаивает на досрочном погашении по этим причинам, его действия можно оспорить", - указала финансист.При возникновении требования о досрочном погашении ипотеки заемщику дается 30 дней на добровольное погашение всей суммы долга. Если погашение невозможно, существуют легальные способы урегулирования ситуации: можно обратиться в банк за ипотечными каникулами или реструктуризацией долга.Судебная практика показывает, что суд может встать на сторону заемщика, если нарушения были незначительными, а заемщик демонстрировал готовность к диалогу с банком и предпринимал активные действия для решения проблемы.В случае, если досрочное погашение все же неизбежно, а средств нет, существует риск потери жилья. Для новостроек этот процесс возможен не ранее, чем через полгода после сдачи дома, для вторичного жилья - после вступления в силу решения суда. Срок освобождения жилья по умолчанию составляет 5 дней.Ключевая рекомендация заемщикам - внимательно изучать условия договора до его подписания и не допускать существенных нарушений условий кредитования. При возникновении финансовых трудностей следует незамедлительно обращаться в банк для поиска компромиссного решения, не дожидаясь критической ситуации, заключила Шайдуллина.
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недвижимость, финансы, банки, ипотека, кредит
Недвижимость, Финансы, Банки, ипотека, кредит
Названо условие, при котором банки заставят досрочно погасить ипотеку
Эксперт Шайдуллина: погасить ипотеку досрочно заставят при несоблюдении договора
МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Законодательство четко регламентирует условия, при которых банк может потребовать досрочного погашения ипотечного кредита. Обесценивание – даже теоретическое – залогового жилья таковым не является, рассказала агентству "Прайм" Венера Шайдуллина, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Существует три ключевых основания: нецелевое использование кредитных средств, систематические просрочки платежей (более 60 дней в течение последних 6 месяцев), а также отсутствие обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней.
Важно понимать, что банк не может произвольно требовать досрочного погашения ипотеки. "Например, ухудшение финансового положения заемщика, смена работы или место жительства не являются законными основаниями для таких требований. Если банк настаивает на досрочном погашении по этим причинам, его действия можно оспорить", - указала финансист.
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При возникновении требования о досрочном погашении ипотеки заемщику дается 30 дней на добровольное погашение всей суммы долга. Если погашение невозможно, существуют легальные способы урегулирования ситуации: можно обратиться в банк за ипотечными каникулами или реструктуризацией долга.
Судебная практика показывает, что суд может встать на сторону заемщика, если нарушения были незначительными, а заемщик демонстрировал готовность к диалогу с банком и предпринимал активные действия для решения проблемы.
В случае, если досрочное погашение все же неизбежно, а средств нет, существует риск потери жилья. Для новостроек этот процесс возможен не ранее, чем через полгода после сдачи дома, для вторичного жилья - после вступления в силу решения суда. Срок освобождения жилья по умолчанию составляет 5 дней.
Ключевая рекомендация заемщикам - внимательно изучать условия договора до его подписания и не допускать существенных нарушений условий кредитования. При возникновении финансовых трудностей следует незамедлительно обращаться в банк для поиска компромиссного решения, не дожидаясь критической ситуации, заключила Шайдуллина.