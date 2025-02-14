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Кабмин доработает расчет дохода семьи для пособия по уходу за ребенком - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Кабмин доработает расчет дохода семьи для пособия по уходу за ребенком
Кабмин доработает расчет дохода семьи для пособия по уходу за ребенком - 14.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин доработает расчет дохода семьи для пособия по уходу за ребенком
Президент России Владимир Путин поручил кабмину усовершенствовать механизм расчета дохода семьи в целях назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:54+0300
2025-02-14T10:54+0300
экономика
россия
общество
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину усовершенствовать механизм расчета дохода семьи в целях назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании: порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя", - говорится в сообщении. Срок исполнения - 15 мая 2025 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
10:54 14.02.2025
 
Кабмин доработает расчет дохода семьи для пособия по уходу за ребенком

Кабмин доработает механизм расчета дохода семьи для пособия по уходу за ребенком

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Кабмин РФ обсудит правила выдачи бюджетных денег на ликвидацию перекрестных субсидий
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину усовершенствовать механизм расчета дохода семьи в целях назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании: порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 15 мая 2025 года, ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
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