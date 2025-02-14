Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/karty-854933614.html
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов - 14.02.2025, ПРАЙМ
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов, срок действия в соответствии с требованиями законодательства составит 12 месяцев, сообщили РИА... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:48+0300
2025-02-14T12:48+0300
экономика
финансы
банки
втб
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/09/838360994_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_d8a442a80d84e759a7737968f324c0cc.jpg
АЛМА-АТА, 14 фев - ПРАЙМ. "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов, срок действия в соответствии с требованиями законодательства составит 12 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В середине января агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что ограничило срок действия банковских карт для нерезидентов республики 12 месяцами. По информации регулятора, новые меры направлены на минимизацию использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, в том числе через ограничения по сроку действия карт. Ряд банков на этом фоне временно прекратили выпуск карт для нерезидентов. "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" нерезидентам страны. Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики - срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до трех лет", - отметили в кредитной организации.
https://1prime.ru/20241121/perevod-852984732.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/09/838360994_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_f508fea78a6560e14020788d375ac32e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, втб, казахстан
Экономика, Финансы, Банки, ВТБ, КАЗАХСТАН
12:48 14.02.2025
 
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов

"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов сроком на один год

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 14 фев - ПРАЙМ. "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов, срок действия в соответствии с требованиями законодательства составит 12 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В середине января агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что ограничило срок действия банковских карт для нерезидентов республики 12 месяцами. По информации регулятора, новые меры направлены на минимизацию использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, в том числе через ограничения по сроку действия карт. Ряд банков на этом фоне временно прекратили выпуск карт для нерезидентов.
"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" нерезидентам страны. Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики - срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до трех лет", - отметили в кредитной организации.
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
ВТБ запустил онлайн-переводы в Казахстан для физлиц
21 ноября 2024, 11:44
 
ЭкономикаФинансыБанкиВТБКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала