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"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов

"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов - 14.02.2025, ПРАЙМ

"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов

"ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов, срок действия в соответствии с требованиями законодательства составит 12 месяцев, сообщили РИА... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T12:48+0300

2025-02-14T12:48+0300

2025-02-14T12:48+0300

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АЛМА-АТА, 14 фев - ПРАЙМ. "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" для нерезидентов, срок действия в соответствии с требованиями законодательства составит 12 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В середине января агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что ограничило срок действия банковских карт для нерезидентов республики 12 месяцами. По информации регулятора, новые меры направлены на минимизацию использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, в том числе через ограничения по сроку действия карт. Ряд банков на этом фоне временно прекратили выпуск карт для нерезидентов. "ВТБ Казахстан" возобновил выпуск карт "Мир" нерезидентам страны. Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики - срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до трех лет", - отметили в кредитной организации.

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финансы, банки, втб, казахстан