Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250214/khegset-854937652.html
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе - 14.02.2025, ПРАЙМ
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе
Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил в ходе пресс-конференции в Польше, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:30+0300
2025-02-14T14:30+0300
сша
пентагон
пит хегсет
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил в ходе пресс-конференции в Польше, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным. По его словам, сейчас Европе самое время инвестировать в оборону, потому что нельзя делать предположение, что присутствие США продлится вечно. "Америка вынуждена иметь дело со множеством угроз", - подчеркнул он.При этом Хегсет заявил, что в настоящее время присутствие американских сил на европейском континенте имеет важное значение."Прямо сейчас на континенте американское присутствие незыблемо", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности сокращения численности сил США в Европе.Хегсет напомнил, что президент США Дональд Трамп признал, что американское присутствие на европейском континенте важно. По словам главы Пентагона, это важно, чтобы "сдержать" РФ и "послать сигнал солидарности".Хегсет ранее заявлял, что США в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.
https://1prime.ru/20250214/oruzhie-854925265.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, пентагон, пит хегсет
США, Пентагон, Пит Хегсет
14:30 14.02.2025
 
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе

В МО США заявили о недопустимости предположения, что их присутствие в Европе будет вечным

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил в ходе пресс-конференции в Польше, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным.
По его словам, сейчас Европе самое время инвестировать в оборону, потому что нельзя делать предположение, что присутствие США продлится вечно. "Америка вынуждена иметь дело со множеством угроз", - подчеркнул он.
При этом Хегсет заявил, что в настоящее время присутствие американских сил на европейском континенте имеет важное значение.
Министр обороны США Пит Хегсет - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия
10:14
"Прямо сейчас на континенте американское присутствие незыблемо", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности сокращения численности сил США в Европе.
Хегсет напомнил, что президент США Дональд Трамп признал, что американское присутствие на европейском континенте важно. По словам главы Пентагона, это важно, чтобы "сдержать" РФ и "послать сигнал солидарности".
Хегсет ранее заявлял, что США в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.
 
СШАПентагонПит Хегсет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала