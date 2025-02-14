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Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе - 14.02.2025, ПРАЙМ
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе
Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил в ходе пресс-конференции в Польше, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:30+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил в ходе пресс-конференции в Польше, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным. По его словам, сейчас Европе самое время инвестировать в оборону, потому что нельзя делать предположение, что присутствие США продлится вечно. "Америка вынуждена иметь дело со множеством угроз", - подчеркнул он.При этом Хегсет заявил, что в настоящее время присутствие американских сил на европейском континенте имеет важное значение."Прямо сейчас на континенте американское присутствие незыблемо", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности сокращения численности сил США в Европе.Хегсет напомнил, что президент США Дональд Трамп признал, что американское присутствие на европейском континенте важно. По словам главы Пентагона, это важно, чтобы "сдержать" РФ и "послать сигнал солидарности".Хегсет ранее заявлял, что США в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.
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сша, пентагон, пит хегсет
США, Пентагон, Пит Хегсет
Хегсет высказался о присутствии американских сил в Европе
В МО США заявили о недопустимости предположения, что их присутствие в Европе будет вечным
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил в ходе пресс-конференции в Польше, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным.
По его словам, сейчас Европе самое время инвестировать в оборону, потому что нельзя делать предположение, что присутствие США продлится вечно. "Америка вынуждена иметь дело со множеством угроз", - подчеркнул он.
При этом Хегсет заявил, что в настоящее время присутствие американских сил на европейском континенте имеет важное значение.
Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву ядерного оружия
"Прямо сейчас на континенте американское присутствие незыблемо", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности сокращения численности сил США в Европе.
Хегсет напомнил, что президент США Дональд Трамп признал, что американское присутствие на европейском континенте важно. По словам главы Пентагона, это важно, чтобы "сдержать" РФ и "послать сигнал солидарности".
Хегсет ранее заявлял, что США в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.