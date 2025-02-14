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Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/khischeniya-854931742.html
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов - 14.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов
Глава государства Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить ответственность кредитных организаций за нарушения в сфере прав клиентов в случае... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:53+0300
2025-02-14T11:58+0300
экономика
банки
финансы
рф
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить ответственность кредитных организаций за нарушения в сфере прав клиентов в случае хищения средств мошенниками."Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - отмечается в заявлении.Ответственными за исполнение назначены глава правительства России Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2025 года.
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банки, финансы, рф, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Банки, Финансы, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
11:53 14.02.2025 (обновлено: 11:58 14.02.2025)
 
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов

Путин поручил повысить ответственность банков при хищении средств мошенниками

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить ответственность кредитных организаций за нарушения в сфере прав клиентов в случае хищения средств мошенниками.
"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - отмечается в заявлении.
Ответственными за исполнение назначены глава правительства России Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2025 года.
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ЭкономикаБанкиФинансыРФВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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