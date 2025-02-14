https://1prime.ru/20250214/khischeniya-854931742.html
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов - 14.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов
Глава государства Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить ответственность кредитных организаций за нарушения в сфере прав клиентов в случае... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:53+0300
2025-02-14T11:53+0300
2025-02-14T11:58+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить ответственность кредитных организаций за нарушения в сфере прав клиентов в случае хищения средств мошенниками."Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - отмечается в заявлении.Ответственными за исполнение назначены глава правительства России Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2025 года.
https://1prime.ru/20250214/putin-854930326.html
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банки, финансы, рф, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Банки, Финансы, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов
Путин поручил повысить ответственность банков при хищении средств мошенниками
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить ответственность кредитных организаций за нарушения в сфере прав клиентов в случае хищения средств мошенниками.
"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - отмечается в заявлении.
Ответственными за исполнение назначены глава правительства России Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2025 года.
Путин подписал поручения по итогам прямой линии