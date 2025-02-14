https://1prime.ru/20250214/khischeniya-854931742.html

Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов

Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов - 14.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил повысить ответственность банков за нарушения прав клиентов

Глава государства Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить ответственность кредитных организаций за нарушения в сфере прав клиентов в случае... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T11:53+0300

2025-02-14T11:53+0300

2025-02-14T11:58+0300

экономика

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михаил мишустин

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил на законодательном уровне обеспечить ответственность кредитных организаций за нарушения в сфере прав клиентов в случае хищения средств мошенниками."Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии", - отмечается в заявлении.Ответственными за исполнение назначены глава правительства России Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Поручение должно быть исполнено до 15 июля 2025 года.

https://1prime.ru/20250214/putin-854930326.html

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банки, финансы, рф, владимир путин, михаил мишустин