https://1prime.ru/20250214/kitay-854948249.html
Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай
Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай - 14.02.2025, ПРАЙМ
Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай
Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:51+0300
2025-02-14T18:51+0300
2025-02-14T18:51+0300
энергетика
китай
россия
газ
ван и
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_11894d64eababf47f79b3e6a57fdb2db.jpg
ПЕКИН, 14 фев – ПРАЙМ. Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. "Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?" - заявил Ван И. Трансляция велась неа сайте конференции. Он подчеркнул, что "это невозможно и это небезопасно, потому что некоторые страны склонны политизировать торгово-экономические вопросы, а также использовать их для подавления Китая". "Мы не можем этого допустить, мы должны нести ответственность перед нашим народом", - указал глава внешнеполитического ведомства Китая.
https://1prime.ru/20250121/gaz-854344856.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/25/841332525_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_e16e348f9e8b13b7b65cc174a50f995d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, газ, ван и
Энергетика, КИТАЙ, РОССИЯ, Газ, Ван И
Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай
Ван И: другие страны не могут заменить Китаю Россию по поставкам газа, это небезопасно
ПЕКИН, 14 фев – ПРАЙМ. Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?" - заявил Ван И. Трансляция велась неа сайте конференции.
Он подчеркнул, что "это невозможно и это небезопасно, потому что некоторые страны склонны политизировать торгово-экономические вопросы, а также использовать их для подавления Китая".
"Мы не можем этого допустить, мы должны нести ответственность перед нашим народом", - указал глава внешнеполитического ведомства Китая.
Россия лидирует по поставкам в Китай природного газа, заявил Путин