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Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай
Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай - 14.02.2025, ПРАЙМ
Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай
Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:51+0300
2025-02-14T18:51+0300
энергетика
китай
россия
газ
ван и
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ПЕКИН, 14 фев – ПРАЙМ. Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. "Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?" - заявил Ван И. Трансляция велась неа сайте конференции. Он подчеркнул, что "это невозможно и это небезопасно, потому что некоторые страны склонны политизировать торгово-экономические вопросы, а также использовать их для подавления Китая". "Мы не можем этого допустить, мы должны нести ответственность перед нашим народом", - указал глава внешнеполитического ведомства Китая.
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китай, россия, газ, ван и
Энергетика, КИТАЙ, РОССИЯ, Газ, Ван И
18:51 14.02.2025
 
Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай

Ван И: другие страны не могут заменить Китаю Россию по поставкам газа, это небезопасно

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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ПЕКИН, 14 фев – ПРАЙМ. Другие страны не могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Китай, это небезопасно, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?" - заявил Ван И. Трансляция велась неа сайте конференции.
Он подчеркнул, что "это невозможно и это небезопасно, потому что некоторые страны склонны политизировать торгово-экономические вопросы, а также использовать их для подавления Китая".
"Мы не можем этого допустить, мы должны нести ответственность перед нашим народом", - указал глава внешнеполитического ведомства Китая.
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