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Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности - 14.02.2025, ПРАЙМ

Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T00:59+0300

2025-02-14T00:59+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Ниже приводится справочная информация. Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Свою цель конференция определяет как "укрепление доверия и содействие мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в рамках международного сообщества безопасности". Конференция была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства. Первоначально конференция проводилась под эгидой баварского Христианско-социального союза и до 1992 года именовались Конференцией по военным вопросам (Wehrkundetagung). С 1998 года форум финансируется правительством Германии. Более 30 лет форум представлял собой закрытое внутриблоковое мероприятие. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет России (с 1995 года), стран СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока. В 1998 году Эвальд фон Кляйст последний раз председательствовал на конференции. С 1999 по 2008 год эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик (Horst Teltschik). С 2008 по 2022 год конференцию возглавлял немецкий правозащитник и бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). В настоящее время он является председателем совета попечителей Фонда Мюнхенской конференции по безопасности. С 2022 года конференцию возглавляет Кристоф Хойсген, бывший постпред Германии при ООН, в 2005-2017 годах он был советником канцлера ФРГ (2005-2021) Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности. В феврале 2025 года Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит Йенс Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО. Мюнхенская конференция не проводилась дважды: в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе) и в 1997 году, когда основатель форума Эвальд фон Кляйст не захотел оставаться "у руля" после своего 75-летия, а найти ему замену сразу не удалось. Ежегодно Мюнхенская конференция по безопасности собирает более 450 высокопоставленных лиц – лидеров государств, министров, глав международных и неправительственных организаций, высокопоставленных представителей промышленности, СМИ, академических кругов и гражданского общества. Конференция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня. С 2009 года конференция по безопасности в Мюнхене присуждает премию Эвальда фон Кляйста, которая вручается участникам мюнхенских конференций, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирования конфликтов. В 2018 году Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна (1936-2018). Она вручается авторам диссертационных работ разных научных уровней, посвященных вопросам трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран. Россия участвовала в работе конференции с конца 1990-х годов. 10 февраля 2007 года, за год до окончания своего второго президентского срока, президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции. Это выступление называют Мюнхенской речью президента Путина. Оно стало поворотным моментом в российской внешней политике. Путин подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. В течение последующих лет после речи Путина Россия из "региональной державы" снова превратилась в одного из лидеров мировой политики. Страна заставила мир уважать себя и прислушиваться к своему мнению. Эксперты отмечают, что многое из того, о чем Путин говорил в Мюнхене (двойные стандарты, идеологические стереотипы, шаблоны блокового мышления), по-прежнему не теряет актуальности. С 2022 года официальная российская делегация не принимает участия в Мюнхенской конференции. Российский МИД заявил, что Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным. В ведомстве отметили, что "в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой. В 2024 году 60-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев по итогам мероприятия заявил, что Мюнхенская конференция вышла довольно противоречивой и пессимистичной. В выступлениях с трибун звучали привычные призывы сплотиться, поставлять больше оружия Украине, спасать "порядок, основанный на правилах". Ее участники не представили никаких рецептов по выходу из мирового кризиса, при этом дипломатия по-прежнему находится "в загоне" и у Европы, и у Америки - Запад призывает друг друга вооружаться и вооружать Киев, хотя в его победу в боевых действиях мало кто верит, пояснил Косачев. В 2025 году 61-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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