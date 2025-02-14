https://1prime.ru/20250214/konferentsija-854917338.html
Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - 14.02.2025, ПРАЙМ
Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T00:59+0300
2025-02-14T00:59+0300
2025-02-14T00:59+0300
германия
мюнхен
москва
владимир путин
константин косачев
ангела меркель
нато
снг
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854917338.jpg?1739483944
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля.
Ниже приводится справочная информация.
Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.
Свою цель конференция определяет как "укрепление доверия и содействие мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в рамках международного сообщества безопасности".
Конференция была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году.
Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства.
Первоначально конференция проводилась под эгидой баварского Христианско-социального союза и до 1992 года именовались Конференцией по военным вопросам (Wehrkundetagung).
С 1998 года форум финансируется правительством Германии.
Более 30 лет форум представлял собой закрытое внутриблоковое мероприятие. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет России (с 1995 года), стран СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока.
В 1998 году Эвальд фон Кляйст последний раз председательствовал на конференции. С 1999 по 2008 год эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик (Horst Teltschik).
С 2008 по 2022 год конференцию возглавлял немецкий правозащитник и бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). В настоящее время он является председателем совета попечителей Фонда Мюнхенской конференции по безопасности.
С 2022 года конференцию возглавляет Кристоф Хойсген, бывший постпред Германии при ООН, в 2005-2017 годах он был советником канцлера ФРГ (2005-2021) Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности.
В феврале 2025 года Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит Йенс Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО.
Мюнхенская конференция не проводилась дважды: в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе) и в 1997 году, когда основатель форума Эвальд фон Кляйст не захотел оставаться "у руля" после своего 75-летия, а найти ему замену сразу не удалось.
Ежегодно Мюнхенская конференция по безопасности собирает более 450 высокопоставленных лиц – лидеров государств, министров, глав международных и неправительственных организаций, высокопоставленных представителей промышленности, СМИ, академических кругов и гражданского общества.
Конференция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
С 2009 года конференция по безопасности в Мюнхене присуждает премию Эвальда фон Кляйста, которая вручается участникам мюнхенских конференций, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирования конфликтов.
В 2018 году Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна (1936-2018). Она вручается авторам диссертационных работ разных научных уровней, посвященных вопросам трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.
Россия участвовала в работе конференции с конца 1990-х годов.
10 февраля 2007 года, за год до окончания своего второго президентского срока, президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции. Это выступление называют Мюнхенской речью президента Путина. Оно стало поворотным моментом в российской внешней политике.
Путин подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
В течение последующих лет после речи Путина Россия из "региональной державы" снова превратилась в одного из лидеров мировой политики. Страна заставила мир уважать себя и прислушиваться к своему мнению. Эксперты отмечают, что многое из того, о чем Путин говорил в Мюнхене (двойные стандарты, идеологические стереотипы, шаблоны блокового мышления), по-прежнему не теряет актуальности.
С 2022 года официальная российская делегация не принимает участия в Мюнхенской конференции.
Российский МИД заявил, что Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным. В ведомстве отметили, что "в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой.
В 2024 году 60-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 16 по 18 февраля.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев по итогам мероприятия заявил, что Мюнхенская конференция вышла довольно противоречивой и пессимистичной. В выступлениях с трибун звучали привычные призывы сплотиться, поставлять больше оружия Украине, спасать "порядок, основанный на правилах". Ее участники не представили никаких рецептов по выходу из мирового кризиса, при этом дипломатия по-прежнему находится "в загоне" и у Европы, и у Америки - Запад призывает друг друга вооружаться и вооружать Киев, хотя в его победу в боевых действиях мало кто верит, пояснил Косачев.
В 2025 году 61-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.
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германия, мюнхен, москва, владимир путин, константин косачев, ангела меркель, нато, снг, оон
ГЕРМАНИЯ, Мюнхен, МОСКВА, Владимир Путин, Константин Косачев, Ангела Меркель, НАТО, СНГ, ООН
Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля.
Ниже приводится справочная информация.
Мюнхенская конференция по безопасности (Die Münchner Sicherheitskonferenz) – один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности.
Свою цель конференция определяет как "укрепление доверия и содействие мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в рамках международного сообщества безопасности".
Конференция была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году.
Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства.
Первоначально конференция проводилась под эгидой баварского Христианско-социального союза и до 1992 года именовались Конференцией по военным вопросам (Wehrkundetagung).
С 1998 года форум финансируется правительством Германии.
Более 30 лет форум представлял собой закрытое внутриблоковое мероприятие. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет России (с 1995 года), стран СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока.
В 1998 году Эвальд фон Кляйст последний раз председательствовал на конференции. С 1999 по 2008 год эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик (Horst Teltschik).
С 2008 по 2022 год конференцию возглавлял немецкий правозащитник и бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). В настоящее время он является председателем совета попечителей Фонда Мюнхенской конференции по безопасности.
С 2022 года конференцию возглавляет Кристоф Хойсген, бывший постпред Германии при ООН, в 2005-2017 годах он был советником канцлера ФРГ (2005-2021) Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности.
В феврале 2025 года Мюнхенскую конференцию по безопасности возглавит Йенс Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО.
Мюнхенская конференция не проводилась дважды: в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе) и в 1997 году, когда основатель форума Эвальд фон Кляйст не захотел оставаться "у руля" после своего 75-летия, а найти ему замену сразу не удалось.
Ежегодно Мюнхенская конференция по безопасности собирает более 450 высокопоставленных лиц – лидеров государств, министров, глав международных и неправительственных организаций, высокопоставленных представителей промышленности, СМИ, академических кругов и гражданского общества.
Конференция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
С 2009 года конференция по безопасности в Мюнхене присуждает премию Эвальда фон Кляйста, которая вручается участникам мюнхенских конференций, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирования конфликтов.
В 2018 году Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна (1936-2018). Она вручается авторам диссертационных работ разных научных уровней, посвященных вопросам трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.
Россия участвовала в работе конференции с конца 1990-х годов.
10 февраля 2007 года, за год до окончания своего второго президентского срока, президент России Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции. Это выступление называют Мюнхенской речью президента Путина. Оно стало поворотным моментом в российской внешней политике.
Путин подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
В течение последующих лет после речи Путина Россия из "региональной державы" снова превратилась в одного из лидеров мировой политики. Страна заставила мир уважать себя и прислушиваться к своему мнению. Эксперты отмечают, что многое из того, о чем Путин говорил в Мюнхене (двойные стандарты, идеологические стереотипы, шаблоны блокового мышления), по-прежнему не теряет актуальности.
С 2022 года официальная российская делегация не принимает участия в Мюнхенской конференции.
Российский МИД заявил, что Москва утратила интерес к Мюнхенской конференции по безопасности, так как форум перестал быть объективным. В ведомстве отметили, что "в последние годы Мюнхенская конференция превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой.
В 2024 году 60-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 16 по 18 февраля.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев по итогам мероприятия заявил, что Мюнхенская конференция вышла довольно противоречивой и пессимистичной. В выступлениях с трибун звучали привычные призывы сплотиться, поставлять больше оружия Украине, спасать "порядок, основанный на правилах". Ее участники не представили никаких рецептов по выходу из мирового кризиса, при этом дипломатия по-прежнему находится "в загоне" и у Европы, и у Америки - Запад призывает друг друга вооружаться и вооружать Киев, хотя в его победу в боевых действиях мало кто верит, пояснил Косачев.
В 2025 году 61-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.