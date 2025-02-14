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Южнокорейские компании рассматривают возможность возвращения на рынок РФ

Южнокорейские компании рассматривают возможность возвращения на рынок РФ - 14.02.2025, ПРАЙМ

Южнокорейские компании рассматривают возможность возвращения на рынок РФ

Новости о скором проведении переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для завершения конфликта на Украине побудили крупные... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:20+0300

2025-02-14T16:20+0300

2025-02-14T16:20+0300

экономика

южная корея

россия

ушедшие компании

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СЕУЛ, 14 фев - ПРАЙМ. Новости о скором проведении переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для завершения конфликта на Украине побудили крупные южнокорейские компании начать проработку возможного возвращения на российский рынок, пишут южнокорейские СМИ. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По данным информационного агентства "Ньюс уан", Hyundai Motor Group рассматривает возможность обратного выкупа своей производственной площадки в Санкт-Петербурге, право на байбэк по которой истекает в декабре 2025 года. Источник в отрасли подтвердил агентству, что Hyundai Motor "внимательно наблюдает за ситуацией на рынке". Другой источник в автомобильной промышленности заявил деловому изданию "Хангук кёнчже", что "разговоры о завершении конфликта являются обнадеживающими". По его словам, Россия является для Hyundai Motor "рынком, который не хотелось бы упускать", и в случае разрешения нынешней ситуации возможность возобновления производства в России "вполне может быть рассмотрена". Агентство Рёнхап в этой связи напоминает, что компания в 2024 году обновила регистрацию в России своих товарных знаков, относящихся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. При этом в самой Hyundai Motor агентству сообщили, что "пока ничего окончательно не решено". Рёнхап также передает, что за перспективой снятия антироссийских санкций внимательно наблюдают и компании - производители электроники, такие как Samsung и LG Electronics, у которых есть свои заводы в России. Источник в отрасли заявил агентству, что после приостановки ими своих производств в РФ и прекращения официальных продаж местный рынок был занят техникой из Китая и других стран, поэтому вернуть свои позиции южнокорейским компаниям будет непросто. Однако "в случае снятия санкций" для них "откроется возможность восстановить результаты". Источник газеты "Мэиль кёнчже" также полагает, что южнокорейские производители электроники перейдут к "последующим шагам" лишь после окончательного решения проблем с международными расчетами и отменой экономических санкций. Но им необходимо будет уже сейчас, "отслеживая ситуацию", вести подготовительную работу для того, чтобы "в итоге запустить свои заводы в России". "Хангук кёнчже" при этом указывает, что в конце января 2025 года руководитель российской "дочки" LG Electronics принял участие в открытии медиафасада на здании Национального центра "Россия". Сам медиафасад, как сообщается, произведен в Китае, но представитель компании в своей речи подчеркнул, что LG является "лидером B2B-сегмента", а экраны с технологиями 3D и offline-to-online - это "будущее городов". Скорейшего завершения конфликта на Украине ожидают и южнокорейские судостроители. По словам источника в отрасли, которого цитирует "Мэиль кёнчже", в технологиях СПГ-танкеров ледового класса, которые могут курсировать вдоль побережья Северного Ледовитого океана, Южная Корея обладает "не имеющей аналогов конкурентоспособностью", и в случае снятия антироссийских санкций "есть вероятность возобновления заказов из России". Агентство Рёнхап также отмечает, что это будет позитивным сигналом как для Samsung Heavy Industries, ранее сотрудничавшей с российскими партнерами в строительстве СПГ-танкеров на верфи "Звезда", так и для всей отрасли. Представитель Lotte Hotel, владеющей отелями в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Самаре, в свою очередь, сообщил "Мэиль кёнчже", что сейчас их деятельность в России поддерживается в основном за счет внутреннего спроса, но в случае окончания боевых действий "количество посещающих Россию иностранцев возрастет, что окажет положительное влияние на гостиничный бизнес".

https://1prime.ru/20241214/svyazi-853579786.html

южная корея

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южная корея, россия, ушедшие компании