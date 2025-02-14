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ЦБ не уверен в замедлении корпоративного кредитования, заявила Набиуллина - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ не уверен в замедлении корпоративного кредитования, заявила Набиуллина
ЦБ не уверен в замедлении корпоративного кредитования, заявила Набиуллина - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ не уверен в замедлении корпоративного кредитования, заявила Набиуллина
Банк России с середины прошлого года видит устойчивое замедление кредитования физических лиц в стране, но в отношении корпоративного - пока не уверен, заявила... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:29+0300
2025-02-14T15:29+0300
банк россии
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России с середины прошлого года видит устойчивое замедление кредитования физических лиц в стране, но в отношении корпоративного - пока не уверен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается розничного кредитования, мы уже с середины года видим устойчивую тенденцию замедления... Что касается корпоративного кредитования, нам нужно больше данных для того, чтобы убедиться, что это устойчивое замедление. Потому что сейчас в том значительном замедлении корпоративного кредитования есть сезонный фактор, причем в этом году бюджетные выплаты были даже больше сезонной нормой, и в январе были высокими", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. "Поэтому нам нужно будет больше времени для того, чтобы убедиться, что это действительно устойчивая тенденция", - добавила Набиуллина.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
15:29 14.02.2025
 
ЦБ не уверен в замедлении корпоративного кредитования, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ пока не уверен в замедлении корпоративного кредитования

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России с середины прошлого года видит устойчивое замедление кредитования физических лиц в стране, но в отношении корпоративного - пока не уверен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается розничного кредитования, мы уже с середины года видим устойчивую тенденцию замедления... Что касается корпоративного кредитования, нам нужно больше данных для того, чтобы убедиться, что это устойчивое замедление. Потому что сейчас в том значительном замедлении корпоративного кредитования есть сезонный фактор, причем в этом году бюджетные выплаты были даже больше сезонной нормой, и в январе были высокими", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
"Поэтому нам нужно будет больше времени для того, чтобы убедиться, что это действительно устойчивая тенденция", - добавила Набиуллина.
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