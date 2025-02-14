https://1prime.ru/20250214/kreditovanie-854940025.html

ЦБ не уверен в замедлении корпоративного кредитования, заявила Набиуллина

ЦБ не уверен в замедлении корпоративного кредитования, заявила Набиуллина - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ не уверен в замедлении корпоративного кредитования, заявила Набиуллина

Банк России с середины прошлого года видит устойчивое замедление кредитования физических лиц в стране, но в отношении корпоративного - пока не уверен, заявила... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:29+0300

2025-02-14T15:29+0300

2025-02-14T15:29+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России с середины прошлого года видит устойчивое замедление кредитования физических лиц в стране, но в отношении корпоративного - пока не уверен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается розничного кредитования, мы уже с середины года видим устойчивую тенденцию замедления... Что касается корпоративного кредитования, нам нужно больше данных для того, чтобы убедиться, что это устойчивое замедление. Потому что сейчас в том значительном замедлении корпоративного кредитования есть сезонный фактор, причем в этом году бюджетные выплаты были даже больше сезонной нормой, и в январе были высокими", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. "Поэтому нам нужно будет больше времени для того, чтобы убедиться, что это действительно устойчивая тенденция", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20250210/okhlazhdenie-854823885.html

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