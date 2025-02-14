https://1prime.ru/20250214/kreml-854934559.html

Песков: Россия не наносит удары по объектам ядерной инфраструктуры Украины

Песков: Россия не наносит удары по объектам ядерной инфраструктуры Украины - 14.02.2025, ПРАЙМ

Песков: Россия не наносит удары по объектам ядерной инфраструктуры Украины

Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T13:17+0300

2025-02-14T13:17+0300

2025-02-14T13:17+0300

политика

россия

украина

кремль

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Кроме того, такого рода заявления являются провокацией, так как киевскому режиму не стыдно заниматься распространением дезинформации.Песков также добавил, что киевский режим продолжает наносить удары по мирной инфраструктуре. Тем не менее, внутри киевского режима могут быть люди, которые будут противодействовать началу переговорного процесса, и что они будут делать все, чтобы сорвать его.

https://1prime.ru/20250214/ukraina-854931874.html

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россия, украина, кремль, дмитрий песков