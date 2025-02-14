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Последствия необратимы. В ЕС забили тревогу из-за экономического кризиса
Последствия необратимы. В ЕС забили тревогу из-за экономического кризиса - 14.02.2025, ПРАЙМ
Последствия необратимы. В ЕС забили тревогу из-за экономического кризиса
Европейский союз переживает экономический кризис, который может привести к необратимым последствиям, пишет обозреватель польского издания Niezależny Dziennik... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:01+0300
2025-02-14T18:01+0300
2025-02-14T18:01+0300
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Европейский союз переживает экономический кризис, который может привести к необратимым последствиям, пишет обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Яцек Тохман.По его словам, кризис вызван не только санкциями против России, но и структурными проблемами и ошибочными решениями элит ЕС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСанкции против России привели к росту цен на энергоносители в Европе. Это вызвало рост стоимости промышленного производства, особенно в Германии.В то же время евробюрократия тормозит экономическое развитие ЕС. Экспортноориентированная модель делает страны ЕС уязвимыми к глобальным потрясениям.План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен включает инвестиции в высокие технологии и "чистые продукты будущего". По мнению автора, этот план неэффективен, так как не решает фундаментальных структурных проблем.Развитие высоких технологий требует стабильного доступа к дешевой энергии. Инвестиции в зеленую энергетику и инновации требуют солидного финансирования, что представляется сложным в текущих условиях.Венгрия и Словакия критикуют политику ЕС, особенно в контексте отношений с Россией. Становится очевидным, что санкции наносят больше вреда Европе, чем России.Автор убежден, что ЕС должен стремиться к поиску решения проблемы поставок дешевого газа и нефти. Радикальная реформа структуры ЕС необходима для восстановления экономического суверенитета и изменения экономической модели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ес, польша, экономический кризис
Экономика, ЕС, ПОЛЬША, экономический кризис
Последствия необратимы. В ЕС забили тревогу из-за экономического кризиса
NDP: Европа не выживет без стабильного доступа к дешевой энергии
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ.
Европейский союз переживает экономический кризис, который может привести к необратимым последствиям, пишет обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny
Яцек Тохман.
По его словам, кризис вызван не только санкциями против России, но и структурными проблемами и ошибочными решениями элит ЕС.
Санкции против России привели к росту цен на энергоносители в Европе. Это вызвало рост стоимости промышленного производства, особенно в Германии.
ЕС переживает серьезный энергетический кризис, заявили в Еврокомиссии
В то же время евробюрократия тормозит экономическое развитие ЕС. Экспортноориентированная модель делает страны ЕС уязвимыми к глобальным потрясениям.
План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен включает инвестиции в высокие технологии и "чистые продукты будущего". По мнению автора, этот план неэффективен, так как не решает фундаментальных структурных проблем.
Развитие высоких технологий требует стабильного доступа к дешевой энергии. Инвестиции в зеленую энергетику и инновации требуют солидного финансирования, что представляется сложным в текущих условиях.
Венгрия и Словакия критикуют политику ЕС, особенно в контексте отношений с Россией. Становится очевидным, что санкции наносят больше вреда Европе, чем России.
Автор убежден, что ЕС должен стремиться к поиску решения проблемы поставок дешевого газа и нефти. Радикальная реформа структуры ЕС необходима для восстановления экономического суверенитета и изменения экономической модели.