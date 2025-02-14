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На Курилах завершат первый этап создания военно-исторического комплекса

На Курилах завершат первый этап создания военно-исторического комплекса - 14.02.2025, ПРАЙМ

На Курилах завершат первый этап создания военно-исторического комплекса

Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа, сообщает Государственный объединенный... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T06:03+0300

2025-02-14T06:03+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – ПРАЙМ. Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу будет завершен к 18 августа, сообщает Государственный объединенный Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. "Первый этап – приведение в порядок островной территории, возведение под открытым небом инсталляции, отражающей подвиг советских десантников, проработка туристко-патриотических маршрутов, поисковая экспедиция и другие мероприятия пройдут уже в этом году. Они завершатся 18 августа, в день начала Курильской десантной операции, массовой военно-исторической реконструкцией", - говорится в сообщении. Ранее глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отмечал, что на 80-летие Победы планируется создать на Шумшу мемориал, который увековечит память участников Курильской десантной операции 1945 года. Также планируется провести реконструкцию боя на Шумшу.

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бизнес, россия, рф, владивосток, юрий трутнев, владимир путин