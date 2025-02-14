https://1prime.ru/20250214/kurs-854946062.html
ЦБ установил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы
ЦБ установил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,12 копейки - до 12,3668 рубля, курс доллара снизился на 72,14 копейки, до 90,3099... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:39+0300
2025-02-14T17:39+0300
2025-02-14T17:39+0300
экономика
курсы валют
юань
доллар
евро
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,12 копейки - до 12,3668 рубля, курс доллара снизился на 72,14 копейки, до 90,3099 рубля, а курс евро - на 3,45 копейки, до 94,8876 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250214/rubl-854945215.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, юань, доллар, евро, рубль
Экономика, курсы валют, юань, доллар, евро, рубль
ЦБ установил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы
Официальный курс юаня с субботы - 12,37 рубля, доллара - 90,31 рубля, евро - 94,89 рубля
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,12 копейки - до 12,3668 рубля, курс доллара снизился на 72,14 копейки, до 90,3099 рубля, а курс евро - на 3,45 копейки, до 94,8876 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Рубль снижается против юаня