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Лавров встретится на переговорах с главой МИД Сербии - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Лавров встретится на переговорах с главой МИД Сербии
Лавров встретится на переговорах с главой МИД Сербии - 14.02.2025, ПРАЙМ
Лавров встретится на переговорах с главой МИД Сербии
Глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля проведет встречу с сербским коллегой Марко Джуричем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. | 14.02.2025, ПРАЙМ
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политика
сербия
мария захарова
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля проведет встречу с сербским коллегой Марко Джуричем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Семнадцатого февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия", - отметила дипломат.Захарова также добавила, что министры обсудят не только отношения Москвы и Белграда, но и ситуацию в Косово и на Балканах.
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сербия, мария захарова, сергей лавров, мид, косово
Политика, СЕРБИЯ, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД, КОСОВО
12:12 14.02.2025 (обновлено: 12:16 14.02.2025)
 
Лавров встретится на переговорах с главой МИД Сербии

МИД: 17 февраля Лавров проведет переговоры с главой МИД Сербии

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля проведет встречу с сербским коллегой Марко Джуричем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Семнадцатого февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия", - отметила дипломат.
Захарова также добавила, что министры обсудят не только отношения Москвы и Белграда, но и ситуацию в Косово и на Балканах.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
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ПолитикаСЕРБИЯМария ЗахароваСергей ЛавровМИДКОСОВО
 
 
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