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Лавров встретится на переговорах с главой МИД Сербии

Лавров встретится на переговорах с главой МИД Сербии - 14.02.2025, ПРАЙМ

Лавров встретится на переговорах с главой МИД Сербии

Глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля проведет встречу с сербским коллегой Марко Джуричем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. | 14.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля проведет встречу с сербским коллегой Марко Джуричем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Семнадцатого февраля состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с его коллегой, министром иностранных дел Республики Сербия", - отметила дипломат.Захарова также добавила, что министры обсудят не только отношения Москвы и Белграда, но и ситуацию в Косово и на Балканах.

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сербия, мария захарова, сергей лавров, мид, косово