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Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям
Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям - 14.02.2025, ПРАЙМ
Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям
Американский предприниматель и глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что уже многие годы располагает доступом к совершенно секретным... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T09:44+0300
2025-02-14T09:44+0300
технологии
общество
сша
илон маск
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что уже многие годы располагает доступом к совершенно секретным сведениям, и пожаловался, что власти засекречивают слишком много информации. "У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено. Впрочем, засекречивается слишком много информации", - написал Маск в соцсети X. Он отметил, что, если какую-то информацию легко можно найти в сети или она заведомо очевидна, ее не нужно засекречивать. Маск подчеркнул, что это только мешает взаимодействию правительственных ведомств. Ранее американские СМИ писали, что сотрудники возглавляемого Маском ведомства получили доступ к секретных данным миллионов государственных служащих. Речь шла об информации из управления кадровой службы, адресах, зарплатах, именах и номерах социального страхования.
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технологии, общество , сша, илон маск
Технологии, Общество , США, Илон Маск
09:44 14.02.2025
 
Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям

Глава DOGE Маск заявил, что давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что уже многие годы располагает доступом к совершенно секретным сведениям, и пожаловался, что власти засекречивают слишком много информации.
"У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено. Впрочем, засекречивается слишком много информации", - написал Маск в соцсети X.
Он отметил, что, если какую-то информацию легко можно найти в сети или она заведомо очевидна, ее не нужно засекречивать. Маск подчеркнул, что это только мешает взаимодействию правительственных ведомств.
Ранее американские СМИ писали, что сотрудники возглавляемого Маском ведомства получили доступ к секретных данным миллионов государственных служащих. Речь шла об информации из управления кадровой службы, адресах, зарплатах, именах и номерах социального страхования.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
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Вчера, 20:35
 
ТехнологииОбществоСШАИлон Маск
 
 
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