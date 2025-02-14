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Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям

Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям - 14.02.2025, ПРАЙМ

Маск заявил, что уже давно имеет доступ к совершенно секретным сведениям

Американский предприниматель и глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что уже многие годы располагает доступом к совершенно секретным... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T09:44+0300

2025-02-14T09:44+0300

2025-02-14T09:44+0300

технологии

общество

сша

илон маск

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель и глава департамента госэффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что уже многие годы располагает доступом к совершенно секретным сведениям, и пожаловался, что власти засекречивают слишком много информации. "У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено. Впрочем, засекречивается слишком много информации", - написал Маск в соцсети X. Он отметил, что, если какую-то информацию легко можно найти в сети или она заведомо очевидна, ее не нужно засекречивать. Маск подчеркнул, что это только мешает взаимодействию правительственных ведомств. Ранее американские СМИ писали, что сотрудники возглавляемого Маском ведомства получили доступ к секретных данным миллионов государственных служащих. Речь шла об информации из управления кадровой службы, адресах, зарплатах, именах и номерах социального страхования.

https://1prime.ru/20250213/doge-854912982.html

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технологии, общество , сша, илон маск