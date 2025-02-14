https://1prime.ru/20250214/mineraly-854950159.html

WP: Зеленский отказался отдавать США 50% минеральных ресурсов Украины

WP: Зеленский отказался отдавать США 50% минеральных ресурсов Украины - 14.02.2025, ПРАЙМ

WP: Зеленский отказался отдавать США 50% минеральных ресурсов Украины

Чиновники из США на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, передававший Соединенным Штатам права на 50% еще не добытых... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T21:20+0300

2025-02-14T21:20+0300

2025-02-14T21:20+0300

украина

полезные ископаемые

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Чиновники из США на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, передававший Соединенным Штатам права на 50% еще не добытых украинских минеральных ресурсов, он отказался, пишет газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов. Об этом предложении расказал журналист издания в посте в социальной сети X. По его словам, несколько приехавших в Мюнхен законодателей рассказали, что делегация конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал. Этот документ должен предоставить США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. "Зеленский вежливо отказался это подписывать это", - написал журналист.На полях Мюнхенской конференции по безопасности ранее началась встреча Зеленского и украинских чиновников с американским вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и делегацией США. На открытой части встречи Вэнс подчеркнул, что задачей высокопоставленных делегатов из Соединенных Штатов является начало диалога по украинскому урегулированию.

https://1prime.ru/20250208/zelenskiy-854784583.html

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украина, полезные ископаемые, владимир зеленский