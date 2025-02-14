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Минфин изучит расширение вариантов отсрочек и рассрочек по налогам
Минфин изучит расширение вариантов отсрочек и рассрочек по налогам - 14.02.2025, ПРАЙМ
Минфин изучит расширение вариантов отсрочек и рассрочек по налогам
Минфин РФ рассматривает расширение возможностей предоставления отсрочек и рассрочек по налогам, в частности анализирует возможность дать регионам полномочия... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:19+0300
2025-02-14T15:19+0300
2025-02-14T15:19+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает расширение возможностей предоставления отсрочек и рассрочек по налогам, в частности анализирует возможность дать регионам полномочия предоставлять отсрочку по федеральным налогам в части сумм, которые поступают в региональный бюджет, сообщается в материалах на сайте министерства. "Мы рассматриваем варианты совершенствования института отсрочек и рассрочек. Слушаем и налогоплательщиков, и ФНС, которая администрирует этот процесс. Если ФНС видит потребность в мерах поддержки в виде отсрочки/рассрочки, поскольку в будущем они позволят получить в бюджет все причитающиеся доходы и избежать банкротств бизнеса, конечно, мы готовы это рассматривать", - сообщил глава департамента налоговой политики Данил Волков на Ежегодной налоговой конференции Kept, его слова приводятся в материалах. "Мы прорабатываем, какие поправки можно внести в Налоговый кодекс. В частности, анализируем возможность дать регионам полномочия предоставлять отсрочку по федеральным налогам в части сумм, которые поступают в региональный бюджет", - пояснил Волков. Кроме того, министерство обсуждает с Федеральной налоговой службой РФ возможность внедрения института предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий. "Внедрение института предупреждения – это инициатива на перспективу. Законопроект пока не разрабатывается, поэтому говорить о конкретике рано. Сейчас мы обсуждаем с ФНС возможность внедрить институт предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий", - рассказал Волков. Как добавил глава департамента, соответствующая мера должна помочь налогоплательщикам, не снизив при этом налоговую дисциплину и собираемость налогов, в этом вопросе Минфин будет полагаться на мнение ФНС.
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россия, финансы, минфин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Минфин
Минфин изучит расширение вариантов отсрочек и рассрочек по налогам
Минфин рассматривает расширение вариантов отсрочек и рассрочек по налогам
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает расширение возможностей предоставления отсрочек и рассрочек по налогам, в частности анализирует возможность дать регионам полномочия предоставлять отсрочку по федеральным налогам в части сумм, которые поступают в региональный бюджет, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Мы рассматриваем варианты совершенствования института отсрочек и рассрочек. Слушаем и налогоплательщиков, и ФНС, которая администрирует этот процесс. Если ФНС видит потребность в мерах поддержки в виде отсрочки/рассрочки, поскольку в будущем они позволят получить в бюджет все причитающиеся доходы и избежать банкротств бизнеса, конечно, мы готовы это рассматривать", - сообщил глава департамента налоговой политики Данил Волков на Ежегодной налоговой конференции Kept, его слова приводятся в материалах.
"Мы прорабатываем, какие поправки можно внести в Налоговый кодекс. В частности, анализируем возможность дать регионам полномочия предоставлять отсрочку по федеральным налогам в части сумм, которые поступают в региональный бюджет", - пояснил Волков.
Кроме того, министерство обсуждает с Федеральной налоговой службой РФ возможность внедрения института предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий.
"Внедрение института предупреждения – это инициатива на перспективу. Законопроект пока не разрабатывается, поэтому говорить о конкретике рано. Сейчас мы обсуждаем с ФНС возможность внедрить институт предупреждения об уплате налогов без штрафов при соблюдении определенных условий", - рассказал Волков.
Как добавил глава департамента, соответствующая мера должна помочь налогоплательщикам, не снизив при этом налоговую дисциплину и собираемость налогов, в этом вопросе Минфин будет полагаться на мнение ФНС.
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