https://1prime.ru/20250214/mintsifry-854948630.html
Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний в России
Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний в России - 14.02.2025, ПРАЙМ
Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний в России
Минцифры предлагает скорректировать правила аккредитации для IT-компаний, в том числе расширить перечень организаций, которые могут ее получить, а также внести... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T19:02+0300
2025-02-14T19:02+0300
2025-02-14T19:02+0300
минцифры
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минцифры предлагает скорректировать правила аккредитации для IT-компаний, в том числе расширить перечень организаций, которые могут ее получить, а также внести изменения в порядок подтверждения уже действующей аккредитации, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как поясняют в пресс-службе министерства, планируется, что аккредитацию могут получить компании, которые осуществляют деятельность в области квантовых коммуникаций, а также те, деятельность которых направлена на обеспечение защиты информации. Кроме этого, IT-аккредитация станет доступна для коммерческих организаций с преимущественным госучастием - в том случае, если они получают более 70% дохода от деятельности в области кибербезопасности. Что касается подтверждения уже действующей аккредитации, Минцифры предлагает обязать крупные компании, получающие льготы, заключать соглашения с вузами для совместной работы над образовательными программами для подготовки IT-специалистов. Также доля иностранного участия в желающей получить аккредитацию компании не должна превышать 50%. Ведомство планирует создать федеральный реестр стартапов - в него попадут организации с выручкой менее 1 миллиона рублей, созданные менее чем за три года до подачи заявления на получение госаккредитации. Другим документом - проектом приказа Минцифры - предлагается изменение в части информации, которая должна быть указана на сайте аккредитованной или претендующей на аккредитацию компании. Согласно документу, там должно быть указано наименование организации, юридический и фактический адрес, ИНН, основной код ОКВЭД, контактные данные, информация о видах IT-деятельности. "У компаний будет достаточно времени для подготовки к нововведениям. Соответствие требованиям будет подтверждаться во время ежегодной плановой проверки, которая начнется в мае 2025 года. Требование по доле иностранного участия вступает в силу 1 сентября 2025 года", - добавили в пресс-службе министерства.
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минцифры, it-компании
Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний в России
Минцифры предлагает скорректировать правила аккредитации IT-компаний в России
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минцифры предлагает скорректировать правила аккредитации для IT-компаний, в том числе расширить перечень организаций, которые могут ее получить, а также внести изменения в порядок подтверждения уже действующей аккредитации, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Как поясняют в пресс-службе министерства, планируется, что аккредитацию могут получить компании, которые осуществляют деятельность в области квантовых коммуникаций, а также те, деятельность которых направлена на обеспечение защиты информации. Кроме этого, IT-аккредитация станет доступна для коммерческих организаций с преимущественным госучастием - в том случае, если они получают более 70% дохода от деятельности в области кибербезопасности.
Что касается подтверждения уже действующей аккредитации, Минцифры предлагает обязать крупные компании, получающие льготы, заключать соглашения с вузами для совместной работы над образовательными программами для подготовки IT-специалистов. Также доля иностранного участия в желающей получить аккредитацию компании не должна превышать 50%. Ведомство планирует создать федеральный реестр стартапов - в него попадут организации с выручкой менее 1 миллиона рублей, созданные менее чем за три года до подачи заявления на получение госаккредитации.
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Другим документом - проектом приказа Минцифры - предлагается изменение в части информации, которая должна быть указана на сайте аккредитованной или претендующей на аккредитацию компании. Согласно документу, там должно быть указано наименование организации, юридический и фактический адрес, ИНН, основной код ОКВЭД, контактные данные, информация о видах IT-деятельности.
"У компаний будет достаточно времени для подготовки к нововведениям. Соответствие требованиям будет подтверждаться во время ежегодной плановой проверки, которая начнется в мае 2025 года. Требование по доле иностранного участия вступает в силу 1 сентября 2025 года", - добавили в пресс-службе министерства.