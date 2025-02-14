https://1prime.ru/20250214/mintsifry-854948630.html

Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний в России

Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний в России - 14.02.2025, ПРАЙМ

Минцифры предлагает изменить правила аккредитации IT-компаний в России

Минцифры предлагает скорректировать правила аккредитации для IT-компаний, в том числе расширить перечень организаций, которые могут ее получить, а также внести... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T19:02+0300

2025-02-14T19:02+0300

2025-02-14T19:02+0300

минцифры

it-компании

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минцифры предлагает скорректировать правила аккредитации для IT-компаний, в том числе расширить перечень организаций, которые могут ее получить, а также внести изменения в порядок подтверждения уже действующей аккредитации, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как поясняют в пресс-службе министерства, планируется, что аккредитацию могут получить компании, которые осуществляют деятельность в области квантовых коммуникаций, а также те, деятельность которых направлена на обеспечение защиты информации. Кроме этого, IT-аккредитация станет доступна для коммерческих организаций с преимущественным госучастием - в том случае, если они получают более 70% дохода от деятельности в области кибербезопасности. Что касается подтверждения уже действующей аккредитации, Минцифры предлагает обязать крупные компании, получающие льготы, заключать соглашения с вузами для совместной работы над образовательными программами для подготовки IT-специалистов. Также доля иностранного участия в желающей получить аккредитацию компании не должна превышать 50%. Ведомство планирует создать федеральный реестр стартапов - в него попадут организации с выручкой менее 1 миллиона рублей, созданные менее чем за три года до подачи заявления на получение госаккредитации. Другим документом - проектом приказа Минцифры - предлагается изменение в части информации, которая должна быть указана на сайте аккредитованной или претендующей на аккредитацию компании. Согласно документу, там должно быть указано наименование организации, юридический и фактический адрес, ИНН, основной код ОКВЭД, контактные данные, информация о видах IT-деятельности. "У компаний будет достаточно времени для подготовки к нововведениям. Соответствие требованиям будет подтверждаться во время ежегодной плановой проверки, которая начнется в мае 2025 года. Требование по доле иностранного участия вступает в силу 1 сентября 2025 года", - добавили в пресс-службе министерства.

https://1prime.ru/20241228/svzya-853931683.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минцифры, it-компании