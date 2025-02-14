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Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике - 14.02.2025, ПРАЙМ
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
Минитерство здравоохранения РФ планирует дать возможность жителям прикрепиться к поликлинике в онлайновом режиме через портал госуслуг во всех регионах, проект... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:13+0300
2025-02-14T18:13+0300
поликлиники
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минитерство здравоохранения РФ планирует дать возможность жителям прикрепиться к поликлинике в онлайновом режиме через портал госуслуг во всех регионах, проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - отмечается в документе. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как предусматривается в приказе, гражданам предоставят выбор формы подачи заявления на прикрепление - путем личного обращения в медицинскую организацию или через единый портал госуслуг. Сейчас на "Госуслугах" уже есть данная форма прикрепления к поликлинике, но пока услуга доступна не во всех регионах.
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поликлиники, минздрав рф
поликлиники, Минздрав РФ
18:13 14.02.2025
 
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике

Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минитерство здравоохранения РФ планирует дать возможность жителям прикрепиться к поликлинике в онлайновом режиме через портал госуслуг во всех регионах, проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - отмечается в документе.
Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах
8 июня 2024, 02:02
Как предусматривается в приказе, гражданам предоставят выбор формы подачи заявления на прикрепление - путем личного обращения в медицинскую организацию или через единый портал госуслуг.
Сейчас на "Госуслугах" уже есть данная форма прикрепления к поликлинике, но пока услуга доступна не во всех регионах.
 
поликлиникиМинздрав РФ
 
 
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