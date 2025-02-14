https://1prime.ru/20250214/minzdrav-854946961.html

Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике

Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике - 14.02.2025, ПРАЙМ

Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике

Минитерство здравоохранения РФ планирует дать возможность жителям прикрепиться к поликлинике в онлайновом режиме через портал госуслуг во всех регионах, проект... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T18:13+0300

2025-02-14T18:13+0300

2025-02-14T18:13+0300

поликлиники

минздрав рф

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минитерство здравоохранения РФ планирует дать возможность жителям прикрепиться к поликлинике в онлайновом режиме через портал госуслуг во всех регионах, проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - отмечается в документе. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как предусматривается в приказе, гражданам предоставят выбор формы подачи заявления на прикрепление - путем личного обращения в медицинскую организацию или через единый портал госуслуг. Сейчас на "Госуслугах" уже есть данная форма прикрепления к поликлинике, но пока услуга доступна не во всех регионах.

https://1prime.ru/20240608/flyuorografiya--848860189.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

поликлиники, минздрав рф