https://1prime.ru/20250214/minzdrav-854946961.html
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике - 14.02.2025, ПРАЙМ
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
Минитерство здравоохранения РФ планирует дать возможность жителям прикрепиться к поликлинике в онлайновом режиме через портал госуслуг во всех регионах, проект... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:13+0300
2025-02-14T18:13+0300
2025-02-14T18:13+0300
поликлиники
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минитерство здравоохранения РФ планирует дать возможность жителям прикрепиться к поликлинике в онлайновом режиме через портал госуслуг во всех регионах, проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - отмечается в документе. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Как предусматривается в приказе, гражданам предоставят выбор формы подачи заявления на прикрепление - путем личного обращения в медицинскую организацию или через единый портал госуслуг. Сейчас на "Госуслугах" уже есть данная форма прикрепления к поликлинике, но пока услуга доступна не во всех регионах.
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поликлиники, минздрав рф
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике с 1 сентября
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Минитерство здравоохранения РФ планирует дать возможность жителям прикрепиться к поликлинике в онлайновом режиме через портал госуслуг во всех регионах, проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - отмечается в документе.
Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах
Как предусматривается в приказе, гражданам предоставят выбор формы подачи заявления на прикрепление - путем личного обращения в медицинскую организацию или через единый портал госуслуг.
Сейчас на "Госуслугах" уже есть данная форма прикрепления к поликлинике, но пока услуга доступна не во всех регионах.