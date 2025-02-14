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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ПИКа
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ПИКа - 14.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ПИКа
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций девелоперской компании ПИК, следует из сообщения... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:56+0300
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2025-02-14T11:56+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций девелоперской компании ПИК, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 14.02.2025, 11-30 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 851.5) и диапазона оценки рыночных рисков (до 923.1 руб., эквивалентно ставке 25.0 %) ценной бумаги PIKK (ПИК ао)", - говорится в сообщении биржи. На 11.49 мск акции ПИКа росли на 8,7%, до 804,8 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ПИКа
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ПИКа
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций девелоперской компании ПИК, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 14.02.2025, 11-30 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 851.5) и диапазона оценки рыночных рисков (до 923.1 руб., эквивалентно ставке 25.0 %) ценной бумаги PIKK (ПИК ао)", - говорится в сообщении биржи.
На 11.49 мск акции ПИКа росли на 8,7%, до 804,8 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.