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В России примут допмеры против мошенничества застройщиков

В России примут допмеры против мошенничества застройщиков - 14.02.2025, ПРАЙМ

В России примут допмеры против мошенничества застройщиков

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и властям Татарстана принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T10:49+0300

2025-02-14T10:49+0300

2025-02-14T10:49+0300

экономика

финансы

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владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и властям Татарстана принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Татарстан принять дополнительные меры по недопущению мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов на территории Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 июня 2025 года, ответственные - генпрокурор Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов.

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финансы, банки, владимир путин