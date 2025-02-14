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В России примут допмеры против мошенничества застройщиков
В России примут допмеры против мошенничества застройщиков - 14.02.2025, ПРАЙМ
В России примут допмеры против мошенничества застройщиков
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и властям Татарстана принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:49+0300
2025-02-14T10:49+0300
2025-02-14T10:49+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и властям Татарстана принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля. "Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Татарстан принять дополнительные меры по недопущению мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов на территории Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Срок исполнения – 1 июня 2025 года, ответственные - генпрокурор Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов.
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финансы, банки, владимир путин
Экономика, Финансы, Банки, Владимир Путин
В России примут допмеры против мошенничества застройщиков
В РФ примут допмеры против мошенничества застройщиков при строительстве жилых домов
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и властям Татарстана принять дополнительные меры против мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента РФ 19 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Татарстан принять дополнительные меры по недопущению мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов на территории Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 1 июня 2025 года, ответственные - генпрокурор Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов.
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