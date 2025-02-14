https://1prime.ru/20250214/moshenniki-854932890.html

В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников

В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников - 14.02.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как родителям обезопасить детей от мошенников

Мошенники пытаются заполучить деньги родителей, запугивая детей, потому ребенок должен знать, что аферисты могут притвориться кем угодно, а также понимать, как... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T12:31+0300

2025-02-14T12:31+0300

2025-02-14T12:32+0300

мошенничество

общество

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мвд

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мошенники пытаются заполучить деньги родителей, запугивая детей, потому ребенок должен знать, что аферисты могут притвориться кем угодно, а также понимать, как себя защитить, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Продолжаются попытки мошенников заполучить средства родителей, воздействуя на детей. Преступники представляются сотрудниками "Почты России", "Госуслуг" и даже ФСБ, убеждают детей в необходимости "задекларировать" ценные вещи семьи. Используя угрозы и психологическое давление, злоумышленники заставляют (выносить и отдавать курьерам) деньги, ценные вещи и золотые украшения", - говорится в сообщении. Правоохранители рекомендуют объяснить ребенку, что мошенники могут притворяться кем угодно. "Не все люди в интернете и по телефону те, за кого себя выдают. Кто-то может называть себя учителем, полицейским или даже другом, но на самом деле быть мошенником... Иногда обманщики говорят, что, если ты им не поможешь, твои родители попадут в беду. Например, могут угрожать, что мама или папа нарушили закон и срочно надо перевести деньги, иначе будет плохо", - уточнили в ведомстве. Кроме того, следует научить ребенка обращаться ко взрослым в любой тревожной ситуации, следовать правилам информационной безопасности. "Разберите образец обмана – вместе обсудите, как выглядят фальшивые сообщения и звонки...Настройте приватность в соцсетях – минимизация находящейся в открытом доступе информации поможет избежать подготовленных мошеннических схем.... Установите семейные правила – ребенок не передает никому личные данные, не отправляет фото документов, не сообщает коды из SMS", - заключили в МВД.

https://1prime.ru/20250211/moshenniki-854833820.html

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общество , россия, мвд