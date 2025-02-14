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В Москве выросли штрафы за неочищенные от снега и льда крыши
В Москве выросли штрафы за неочищенные от снега и льда крыши - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Москве выросли штрафы за неочищенные от снега и льда крыши
В Москве выросли штрафы за неочищенные от снега и льда крыши - их максимальный размер теперь достигает 500 тысяч рублей. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T00:16+0300
2025-02-14T00:16+0300
2025-02-14T00:16+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В Москве выросли штрафы за неочищенные от снега и льда крыши - их максимальный размер теперь достигает 500 тысяч рублей.
Соответствующие изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях вступили в силу 14 февраля.
Как рассказали РИА Недвижимость в Объединении административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ), в 2024 году относительно 2023-го количество нарушений, связанных с непринятием мер по очистке крыш от снега и удалению наростов льда на карнизах, крышах, водостоках, выросло на 341%.
"Данная статистика говорит о том, что существующие меры для юридических лиц являлись неэффективными и не обеспечивали должного превентивного воздействия на недобросовестных собственников. В первую очередь под угрозой оказываются жизнь и здоровье людей. Помимо этого, ущерб может быть нанесен автомобилям, припаркованным рядом с неочищенной кровлей. Страдают и сами здания из-за протечек от неубранного снега", – отметил начальник ОАТИ Александр Ларин.
Если раньше штраф для юрлиц за снег варьировался от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, то теперь им придется заплатить в случае нарушения от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, добавили в ОАТИ.
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общество , бизнес, здоровье, москва
Общество , Бизнес, Здоровье, МОСКВА
В Москве выросли штрафы за неочищенные от снега и льда крыши
В Москве выросли штрафы за неочищенные от снега и льда крыши
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В Москве выросли штрафы за неочищенные от снега и льда крыши - их максимальный размер теперь достигает 500 тысяч рублей.
Соответствующие изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях вступили в силу 14 февраля.
Как рассказали РИА Недвижимость в Объединении административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ), в 2024 году относительно 2023-го количество нарушений, связанных с непринятием мер по очистке крыш от снега и удалению наростов льда на карнизах, крышах, водостоках, выросло на 341%.
"Данная статистика говорит о том, что существующие меры для юридических лиц являлись неэффективными и не обеспечивали должного превентивного воздействия на недобросовестных собственников. В первую очередь под угрозой оказываются жизнь и здоровье людей. Помимо этого, ущерб может быть нанесен автомобилям, припаркованным рядом с неочищенной кровлей. Страдают и сами здания из-за протечек от неубранного снега", – отметил начальник ОАТИ Александр Ларин.
Если раньше штраф для юрлиц за снег варьировался от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, то теперь им придется заплатить в случае нарушения от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, добавили в ОАТИ.