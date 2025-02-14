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"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями - 14.02.2025, ПРАЙМ
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"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями
"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями - 14.02.2025, ПРАЙМ
"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями
"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду, клиенты-физлица оплатили таким способом услуги связи, сообщила РИА Новости... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T07:46+0300
2025-02-14T07:46+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду, клиенты-физлица оплатили таким способом услуги связи, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. "МТС банк" в числе первых российских банков внедрил оплату цифровыми рублями с использованием универсального QR-кода. Клиенты "МТС банка" – физические лица совершили платежи цифровыми рублями за услуги связи", - говорится в сообщении. Банк считает, что это решение позволит его клиентам в будущем оплачивать покупки в магазинах, кафе и других торговых точках быстро и безопасно. Кредитная организация планирует масштабировать проект, что сделает оплату QR-кодами доступной для всех клиентов банка. Как разъясняет пресс-служба, процесс оплаты аналогичен платежам с помощью Системы быстрых платежей (СБП). "С помощью универсального QR-кода покупатель может выбрать один из удобных платежных инструментом, представленных у продавца: СБП, pay-сервисы, сервисы рассрочки или цифровые рубли. Пользователям больше не нужно выбирать между разными приложениями или системами - достаточно отсканировать код и подтвердить платеж", - рассказали в банке. В декабре 2024 года "МТС банк" провел B2B-платежи в реальных цифровых рублях: компания-контрагент оплатила услуги связи новой формой нацвалюты вместо привычного безналичного платежа. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности. С середины 2025 года гражданам будет предоставлена возможность открывать счета цифрового рубля, делать переводы в цифровых рублях другим гражданам, оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. В дальнейшем этот список будет расширяться.
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финансы, банки, москва, мтс, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, МОСКВА, МТС, банк Россия, Банк России
07:46 14.02.2025
 
"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями

"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному R-коду

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду, клиенты-физлица оплатили таким способом услуги связи, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации.
"МТС банк" в числе первых российских банков внедрил оплату цифровыми рублями с использованием универсального QR-кода. Клиенты "МТС банка" – физические лица совершили платежи цифровыми рублями за услуги связи", - говорится в сообщении.
Банк считает, что это решение позволит его клиентам в будущем оплачивать покупки в магазинах, кафе и других торговых точках быстро и безопасно. Кредитная организация планирует масштабировать проект, что сделает оплату QR-кодами доступной для всех клиентов банка.
Как разъясняет пресс-служба, процесс оплаты аналогичен платежам с помощью Системы быстрых платежей (СБП). "С помощью универсального QR-кода покупатель может выбрать один из удобных платежных инструментом, представленных у продавца: СБП, pay-сервисы, сервисы рассрочки или цифровые рубли. Пользователям больше не нужно выбирать между разными приложениями или системами - достаточно отсканировать код и подтвердить платеж", - рассказали в банке.
В декабре 2024 года "МТС банк" провел B2B-платежи в реальных цифровых рублях: компания-контрагент оплатила услуги связи новой формой нацвалюты вместо привычного безналичного платежа.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.
С середины 2025 года гражданам будет предоставлена возможность открывать счета цифрового рубля, делать переводы в цифровых рублях другим гражданам, оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. В дальнейшем этот список будет расширяться.
 
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