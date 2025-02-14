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"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями

"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями - 14.02.2025, ПРАЙМ

"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями

"МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду, клиенты-физлица оплатили таким способом услуги связи, сообщила РИА Новости... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T07:46+0300

2025-02-14T07:46+0300

2025-02-14T07:46+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "МТС банк" протестировал оплату цифровыми рублями по универсальному QR-коду, клиенты-физлица оплатили таким способом услуги связи, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. "МТС банк" в числе первых российских банков внедрил оплату цифровыми рублями с использованием универсального QR-кода. Клиенты "МТС банка" – физические лица совершили платежи цифровыми рублями за услуги связи", - говорится в сообщении. Банк считает, что это решение позволит его клиентам в будущем оплачивать покупки в магазинах, кафе и других торговых точках быстро и безопасно. Кредитная организация планирует масштабировать проект, что сделает оплату QR-кодами доступной для всех клиентов банка. Как разъясняет пресс-служба, процесс оплаты аналогичен платежам с помощью Системы быстрых платежей (СБП). "С помощью универсального QR-кода покупатель может выбрать один из удобных платежных инструментом, представленных у продавца: СБП, pay-сервисы, сервисы рассрочки или цифровые рубли. Пользователям больше не нужно выбирать между разными приложениями или системами - достаточно отсканировать код и подтвердить платеж", - рассказали в банке. В декабре 2024 года "МТС банк" провел B2B-платежи в реальных цифровых рублях: компания-контрагент оплатила услуги связи новой формой нацвалюты вместо привычного безналичного платежа. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности. С середины 2025 года гражданам будет предоставлена возможность открывать счета цифрового рубля, делать переводы в цифровых рублях другим гражданам, оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. В дальнейшем этот список будет расширяться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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