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Беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК более 80 тысяч километров

Беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК более 80 тысяч километров - 14.02.2025, ПРАЙМ

Беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК более 80 тысяч километров

Беспилотная "Ласточка" с начала курсирования по Московскому центральному кольцу (МЦК) проехала более 80 тысяч километров, что сравнимо с двукратной длиной... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T03:17+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Беспилотная "Ласточка" с начала курсирования по Московскому центральному кольцу (МЦК) проехала более 80 тысяч километров, что сравнимо с двукратной длиной экватора Земли, следует из данных РЖД, предоставленных РИА Новости. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). "С момента запуска электропоезд "Ласточка" с третьим уровнем автоматизации совершил почти 1500 кругов по Московскому центральному кольцу, проехав более 80 тысяч километров", - сообщили в РЖД. Длина экватора планеты Земля составляет 40 тысяч километров.

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