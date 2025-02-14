Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК более 80 тысяч километров - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250214/mtsk-854918184.html
Беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК более 80 тысяч километров
Беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК более 80 тысяч километров - 14.02.2025, ПРАЙМ
Беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК более 80 тысяч километров
Беспилотная "Ласточка" с начала курсирования по Московскому центральному кольцу (МЦК) проехала более 80 тысяч километров, что сравнимо с двукратной длиной... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T03:17+0300
2025-02-14T03:17+0300
технологии
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854918184.jpg?1739492257
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Беспилотная "Ласточка" с начала курсирования по Московскому центральному кольцу (МЦК) проехала более 80 тысяч километров, что сравнимо с двукратной длиной экватора Земли, следует из данных РЖД, предоставленных РИА Новости. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). "С момента запуска электропоезд "Ласточка" с третьим уровнем автоматизации совершил почти 1500 кругов по Московскому центральному кольцу, проехав более 80 тысяч километров", - сообщили в РЖД. Длина экватора планеты Земля составляет 40 тысяч километров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, ржд
Технологии, РОССИЯ, РЖД
03:17 14.02.2025
 
Беспилотная "Ласточка" проехала по МЦК более 80 тысяч километров

Беспилотная "Ласточка" с начала курсирования по МЦК проехала более 80 тысяч километров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Беспилотная "Ласточка" с начала курсирования по Московскому центральному кольцу (МЦК) проехала более 80 тысяч километров, что сравнимо с двукратной длиной экватора Земли, следует из данных РЖД, предоставленных РИА Новости.
РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).
"С момента запуска электропоезд "Ласточка" с третьим уровнем автоматизации совершил почти 1500 кругов по Московскому центральному кольцу, проехав более 80 тысяч километров", - сообщили в РЖД.
Длина экватора планеты Земля составляет 40 тысяч километров.
 
ТехнологииРОССИЯРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала