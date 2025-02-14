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МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp
МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp - 14.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp
В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена проблема, позволяющая вредоносным программам автоматически проникать на устройства пользователей,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:47+0300
2025-02-14T15:47+0300
2025-02-14T15:47+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена проблема, позволяющая вредоносным программам автоматически проникать на устройства пользователей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Выявлена серьезная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp, позволяющая шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей без их участия. Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты", - говорится в сообщении. Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически, пояснили правоохранители.
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технологии, whatsapp, мвд
Технологии, WhatsApp, МВД
МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp
МВД: в системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена проблема
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена проблема, позволяющая вредоносным программам автоматически проникать на устройства пользователей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Выявлена серьезная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp, позволяющая шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей без их участия. Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты", - говорится в сообщении.
Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически, пояснили правоохранители.
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможной блокировке WhatsApp